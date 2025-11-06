La reacción de Victoria Villarruel a los mensajes de aliento para ser "presidenta en 2027"

La vicepresidenta contestó a los cuestionamientos sobre su relación con el presidente Javier Milei. Además, alentó una posible candidatura.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a generar repercusión en redes sociales tras una serie de respuestas y reacciones que publicó este miércoles en su cuenta de Instagram . Sin ofrecer entrevistas, la dirigente mantiene un contacto frecuente con sus seguidores a través de esa plataforma, donde suele responder tanto a mensajes de apoyo como a críticas .

En las últimas horas, la vice no solo contestó comentarios que cuestionaban su relación con Javier Milei , sino que también le dio “Me Gusta” a publicaciones de usuarios que la alentaron con frases como “presidenta 2027” .

Algunos mensajes que destacaron su figura decían: “Fuerza Victoria, orgullo de mujer, futura presidente 2027”, “Maravillosa. Victoria Villarruel 2027” o “Orgullo argentino, la única coherente, inteligente y que ama al pueblo”.

Aunque Villarruel ocupa la vicepresidencia, no participa de la estructura política central de La Libertad Avanza (LLA) , conducida por Karina Milei , secretaria general de la Presidencia. Actualmente, no cuenta con un armado propio , mientras que Javier Milei podría buscar su reelección dentro de dos años.

Las tensiones entre ambos sectores volvieron a hacerse visibles el miércoles, cuando los hermanos Milei recibieron a legisladores libertarios en la Casa Rosada , sin incluir a la vicepresidenta en el encuentro. Esta exclusión se repite desde que se deterioró la relación entre ellos.

Según trascendió, el entorno presidencial sospecha que Villarruel busca fortalecer su figura de manera independiente, algo que ella ha desmentido en reiteradas ocasiones.

Cruces con usuarios y respuestas directas

Villarruel también utilizó sus redes para replicar comentarios críticos, en especial sobre su participación en un acto junto al gobernador peronista Gildo Insfrán en Formosa. “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, respondió con ironía, en alusión al armado electoral de LLA para las legislativas de 2025.

Villarruel Instagram 2 Algunosn usuarios postulaban a Villarruel para 2027. IG

Ante un usuario que le sugirió “¿por qué no te dedicás a otra cosa?”, la vice replicó: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción”. A otro seguidor que la acusó de considerarse superior al Presidente, contestó: “En realidad ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy”.

Por otro lado, cuando un usuario lamentó el distanciamiento entre ella y los Milei, Villarruel respondió: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”.

Entre los mensajes que recibieron su aprobación, figuraron comentarios como “el presi nos falló a todos” o “el Presidente le falló a ella dejándola de lado e incumpliendo desde el comienzo lo que le prometió”.

Durante la campaña de 2023, Milei había asegurado que Villarruel estaría al frente de las áreas de Seguridad y Defensa, aunque finalmente esos ministerios quedaron bajo el control de Patricia Bullrich y Luis Petri, tras el acuerdo político posterior a las PASO.

Villarruel Instagram 3

Además, Villarruel reaccionó con un corazón a un extenso mensaje de una usuaria que expresó: “Hubiese querido que fueras la próxima presidenta de los argentinos, lástima que estás en una cueva de lobos... Sos una excelente persona, impecable, educada, transparente... Menos mal que estás apartada de todos esos que solo juegan a ser presidentes y a jugar con la gente”.

Las recientes interacciones de la vicepresidenta reflejan su creciente distanciamiento del oficialismo libertario y la consolidación de un perfil político propio, alentado por una parte del electorado que ya la proyecta como una posible candidata presidencial para 2027.