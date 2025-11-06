Cristina Kirchner sobre el juicio de la causa cuadernos: "Comienza otro show judicial"

La exmandataria señaló que "este circo no tiene calendario judicial sino político". Además, trató a la Justicia de tener la causa "lista para descongelar" mientras "se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones".

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este jueves sobre el comienzo del juicio de la causa de los cuadernos. En esa línea, describió al proceso como "otro show judicial".

Además, señaló que "este circo (...) no tiene calendario judicial: tiene calendario político" y que la Justicia mantuvo "la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones" .

Para la expresidenta, así se llegó a " este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'”.

También apuntó contra el aún actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona , al sostener que "si no le creen, que le pregunten a él cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ' si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'.

"En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual", sostuvo Cristina.

Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py.



Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.



Porque este circo, como los… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 6, 2025

"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", arrojó.



Por último, le dedicó un párrafo a la cartera de Economía, al señalar que "de la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá".



"Sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", finalizó.

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para restablecer las pensiones de privilegio

El Juzgado Federal de Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que se reestablezca la pensión que cobraba como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La asignación mensual se había dado de baja a fines de 2024, luego de que la exmandataria fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal, por ser considerada “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la Causa Vialidad.

A pesar de la cautelar solicitada por la titular del PJ, que también reclamaba por su propia jubilación de privilegio, la Justicia negó el restablecimiento del beneficio.

No sólo no será restablecido sino que el Ministerio de Capital Humano avanzará, mediante la ANSES, para que Cristina Kirchner devuelva el dinero ya cobrado, al considerarlo "indebido". Según estimaciones no oficiales, ese monto sería de alrededor de $1.000 millones.