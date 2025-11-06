La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta este jueves el nuevo programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
Patricia Bullrich presenta el nuevo programa de ingreso a la Policía
La actividad se desarrollará en el Ministerio de Seguridad Nacional, este jueves. "Se trata de un cambio total en el paradigma de trabajo", anticipó.
-
Patricia Bullrich se prepara para jugar un rol protagónico en el Senado
-
Diputados cercanos a Patricia Bullrich dejan el PRO para sumarse a La Libertad Avanza
"Dicho programa representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones", expresan desde la cartera de seguridad.
La presentación será este jueves 6 de noviembre a las 10, en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes 2289.
El Gobierno anunció un operativo de emergencia por las inundaciones en Buenos Aires
El Gobierno nacional anunció un operativo integral de asistencia en la provincia de Buenos Aires ante la crítica situación generada por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a amplias zonas del territorio bonaerense.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron el miércoles una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde detallaron las medidas adoptadas. Según explicaron, el Ejecutivo dispuso “todos los recursos disponibles para asistir a los bonaerenses” a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Bullrich, por su parte, precisó que el despliegue apunta a restablecer la conectividad y el acceso en las zonas rurales más comprometidas. “Ante la situación que enfrentan productores y familias enteras que quedaron aisladas, decidimos implementar un operativo que permita abrir caminos y llegar con asistencia directa”, explicó.
El centro de operaciones se instalará en la ciudad de 9 de Julio, donde este jueves se trasladará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar acciones junto a los intendentes de los distritos más afectados: 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.
Dejá tu comentario