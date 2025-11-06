Patricia Bullrich presenta el nuevo programa de ingreso a la Policía

La actividad se desarrollará en el Ministerio de Seguridad Nacional, este jueves. "Se trata de un cambio total en el paradigma de trabajo", anticipó.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , presenta este jueves el nuevo programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

"Dicho programa representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones" , expresan desde la cartera de seguridad.

La presentación será este jueves 6 de noviembre a las 10, en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes 2289.

El Gobierno nacional anunció un operativo integral de asistencia en la provincia de Buenos Aires ante la crítica situación generada por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a amplias zonas del territorio bonaerense.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , encabezaron el miércoles una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde detallaron las medidas adoptadas. Según explicaron, el Ejecutivo dispuso “ todos los recursos disponibles para asistir a los bonaerenses ” a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) .

adorni bullrich Patricia Bullrich junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich, por su parte, precisó que el despliegue apunta a restablecer la conectividad y el acceso en las zonas rurales más comprometidas. “Ante la situación que enfrentan productores y familias enteras que quedaron aisladas, decidimos implementar un operativo que permita abrir caminos y llegar con asistencia directa”, explicó.

El centro de operaciones se instalará en la ciudad de 9 de Julio, donde este jueves se trasladará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar acciones junto a los intendentes de los distritos más afectados: 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.