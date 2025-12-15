Inteligencia artificial, regulación y préstamos: el escenario para Bitcoin y el ecosistema cripto en 2026

El corriente año fue bisagra para el sector a raíz de la implementación de nuevas regulaciones en EEUU y la llegada de los grandes actores de las finanzas tradicionales.

A pesar de que el cierre de 2025 no es el mejor para el ecosistema cripto en términos de precio, desde el sector destacaron el enorme avance de materia regulatoria que se experimentó en EEUU y que impulsó la adopción a gran escala entre los inversores del mercado tradicional. En este sentido, los analistas delinean cuáles serán las tendencias que marcarán el rumbo de las criptomonedas el próximo año .

"En 2025 el ecosistema cripto dejó definitivamente atrás la narrativa del ' lejano oeste ' y entró en una fase de madurez operativa, regulatoria y de adopción ", planteó a Ámbito la socia de la compañía norteamericana Unicoin , Silvina Moschini .

Desde su perspectiva, durante este año hubo una "inflexión" , debido a que la industria" pasó de la experimentación a la validación , impulsada por tres vectores: una regulación más clara , mayor participación institucional y un usuario final que empezó a buscar activos con respaldos reales y modelos sostenibles".

De manera similar, Andrés Ondarra , gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur, explicó a este medio que "el 2025 fue un año de mucho crecimiento global, regional y en Argentina, con una adopción cada vez más profunda , en donde el ingreso de jugadores institucionales ha sido clave para empujar el motor de la industria".

Además, agregó que "también hubo una convergencia regulatoria global que le da más claridad a la interacción entre el ecosistema tradicional y el cripto".

Las criptomonedas y el desafío de la regulación

Pensando en el próximo año, Moschini argumentó que "la industria cripto enfrentará un escenario dual: una aceleración tecnológica sin precedentes y, al mismo tiempo, la urgencia de construir marcos de confianza más sólidos para un usuario que ya no es de nicho, sino masivo".

Consideró que "el mayor desafío será avanzar hacia regulaciones que no frenen la innovación, pero que sí establezcan blindajes mínimos para proteger a los usuarios". Por ese motivo, sostuvo que "los reguladores deben trabajar con el sector privado para comprender cómo funcionan realmente los modelos, detectar brechas y evitar abusos".

Sobre ese punto, afirmó que "la falta de claridad es uno de los principales riesgos: no todas las criptomonedas son iguales, y entender los distintos niveles de riesgo será indispensable".

En consonancia, el Director de Inversiones de Ledn, John Glover, sostuvo que "la regulación definirá el contexto". Y enfatizó el hecho de que "los avances en EEUU son importantes a nivel mundial".

Y ahondó: "Unas normas federales más claras podrían hacer que los préstamos (en criptomonedas) y la custodia sean más escalables, mientras que un escrutinio más estricto de las DeFi podría impulsar los mercados hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia en las ofertas de préstamos centralizadas y reguladas".

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum El 2025 fue un parte aguas dentro del sector, debido a la regulación sancionada en EEUU. Freepik

Préstamos, IA y tokenización

Glover argumentó que la tendencia más importante a tener en cuenta es "Bitcoin como garantía". Afirmó que los préstamos respaldados por las criptomonedas más importantes del mercado "crecerán porque operan con un modelo fundamentalmente diferente al de la suscripción de préstamos tradicionales".

Y explicó: "Las hipotecas y los préstamos tradicionales se suscriben con base en los ingresos y el empleo; los préstamos respaldados por Bitcoin se suscriben con garantía. Se trata de préstamos verdaderamente respaldados por activos, que utilizan una garantía uniforme a nivel mundial".

Por su parte, la gerente regional de OKX, Karina Caudillo, opinó a este medio que "2026 debería mostrar un crecimiento sostenido en tres frentes: la expansión de aplicaciones Web3, el avance de la tokenización de activos del mundo real y un mayor protagonismo de la inteligencia artificial (IA) aplicada a las finanzas descentralizadas".

Sobre este último punto, Moschini argumentó que "la convergencia IA–Blockchain marcará nuevas oportunidades en detección de fraude, trazabilidad, identidad digital y productos financieros más seguros".

Argentina, América Latina y el precio de Bitcoin

Caudillo proyectó que para 2026 espera a Bitcoin "consolidando su posición como activo digital de referencia, con una adopción cada vez más madura tanto por parte de inversores institucionales como del público general".

Argumentó que "aunque la volatilidad seguirá presente, como ocurre naturalmente en activos emergentes", desde OKX auguran "un mercado más estable impulsado por mayor claridad regulatoria y por productos financieros que faciliten el acceso a BTC a nuevos perfiles de inversores".

Ondarra consideró que "Bitcoin sigue siendo un activo financiero influenciado por múltiples factores macroeconómicos y regulatorios, por lo que es muy difícil predecir un precio". Sin embargo, planteó que "si combinás los casos de adopción real, la utilidad, la oferta limitada y el interés institucional creciente, el potencial sigue siendo alto".

De similar, Glover destacó a Ámbito que "2026 puede ser un año de volatilidad de precios, pero es probable que sea un año decisivo para la adopción estructural de Bitcoin". Además, planteó que para Argentina, "el próximo paso es claro: mayor adopción de Bitcoin y stablecoins en la economía real (en ahorros, pagos y crédito)".

Por último, Moschini vaticinó que América Latina "seguirá siendo el motor global del crecimiento" del ecosistema cripto, impulsada por:

"Inestabilidad cambiaria"

"Remesas más baratas y eficientes"

"Y un usuario que busca proteger valor e invertir por primera vez".

Sobre este punto, destacó que "los países con mayor potencial son Brasil, Argentina, México, y Colombia, y 2026 será un año de expansión acelerada, siempre que exista educación y regulación".