Cómo es el operativo de seguridad en CABA por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El Gobierno porteño dispuso un esquema de cortes de tránsito en las inmediaciones del Obelisco. Además, colocarán una posta sanitaria durante el encuentro.

Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la final del Mundial 2026 . La Selección argentina defenderá su título de campeón mundial contra España e irá en busca del bicampeonato. Desde la Ciudad de Buenos Aires informaron cómo será el operativo de seguridad en el distrito.

Las precauciones se tomarán mayormente en el epicentro porteño, con foco en Obelisco y los alrededores de la Avenida 9 de Julio, Microcentro , y otras zonas donde habitualmente suelen reunirse los hinchas.

Así como ocurrió en los partidos anteriores de mata-mata, se espera que miles de personas se reúnan en las inmediaciones de estos espacios durante las horas posteriores del encuentro.

Para garantizar la protección de la estructura del Obelisco, el gobierno de Jorge Macri dispuso la instalación de paneles fenólicos a su alrededor. Además, se desplegarán agentes de tránsito que llevarán a cabo un operativo con cortes progresivos en todas las arterias de la zona céntrica para priorizar la seguridad de los peatones.

Además, una vez finalizado el encuentro, CABA restringirá el tránsito en la zona. El esquema de prohibición de circulación vehicular afectará de forma directa a la Avenida Corrientes, en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y de Carlos Pellegrini a Suipacha.

Asimismo, se implementarán cortes preventivos sobre la traza de Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), puntualmente entre Cerrito y Libertad, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Durante el partido, CABA también desplegará más de 1.000 efectivos de la Policía, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de Investigaciones y el personal correspondiente a las comisarías Vecinales 1B y 1D.

En cuanto al protocolo de salud, se coordinará un esquema especial con los servicios de emergencia que contemplará la colocación de un "Puesto Médico de Avanzada" sobre Diagonal Norte, específicamente en el tramo entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

La posta estará conformada por el personal de Defensa Civil y funcionará activamente como un hospital móvil.

La final por pantalla gigante en el Fan Fest de Palermo

Asimismo, CABA habilitará el Fan Fest en la Plaza Seeber de Palermo (Av. Sarmiento y Av. Del Libertador), que durante el actual Mundial se convirtió en el indiscutido templo de la ilusión.

Este domingo volverá a convocar a los hinchas de la selección Argentina para escribir una nueva página de oro en la batalla final por el tetracampeonato del mundo. Las pantallas gigantes están encendidas desde el domingo a las 12 en la previa del partido entre Argentina y España, que se jugará a las 16. Además, habrá juegos para chicos, música del DJ Narela y un patio gastronómico para probar cosas ricas.