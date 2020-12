Las PASO, a la deriva: empujan gobernadores y enfrían diputados

Incluso ayer Quintela ratificó que esta semana se enviará al Congreso un proyecto para suspender por única vez las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de las elecciones legislativas de 2021 para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia, iniciativa impulsada por mandatarios provinciales, la mayoría del Frente de Todos. Quintela sostuvo que la propuesta de suspender las PASO permitirá “tener tiempo de recuperar lo perdido”, y señaló que, por la pandemia, “se crearon dificultades fundamentalmente en temas educativos, de servicios, obras que no pudimos ejecutar”. “Debemos recuperar ese tiempo perdido de esas actividades que tuvieron problemas”, justificó el mandatario riojano en declaraciones radiales.

El gobernador de La Rioja agregó: “Es un año de recuperar lo que considero que es un año prácticamente perdido en términos que la programación que tenían los gobernadores quedaron relegadas porque tuvimos que modificar las necesidades del Gobierno para lograr la atención para preservar la vida de nuestra gente”. No obstante, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se mostró menos apurada que los gobernadores y advirtió que aún “no hay ningún proyecto” en relación a suspender las PASO del año próximo por lo que el tema no podrá tener un “debate exprés”. “En nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajando con los temas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), Mil Días y movilidad jubilatoria”, señaló Morerau en declaraciones radiales. E insistió: “No me parece que pueda tener un debate exprés, de un día para el otro. Por ahora no hay nada concreto en nuestro bloque ni en el Congreso que se esté debatiendo”.

El viernes pasado, gobernadores de 21 provincias acordaron avanzar en un pedido oficial al Presidente para que se suspendan las PASO, movida de los mandatarios provinciales que ya se venía armando desde semanas atrás, cuando algunos comenzaron a plantear públicamente la necesidad de cancelar las primarias, que en 2019 costaron poco más de 3.000 millones de pesos.

El comunicado que giró entre los mandatarios provinciales, al que accedió en exclusiva Ámbito, expresaba que “las gobernadores y los gobernadores de las provincias argentinas nos manifestamos por la suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas por única vez para el año 2021 en virtud de las circunstancias emergentes de la pandemia del covid-19. La responsabilidad de gobernar en tiempos de pandemia exige mesura, prudencia y sentido común con el objetivo de avanzar en el plan de vacunación para inmunizar en forma creciente a la población de cada una de las provincias argentinas. Pero mientras este plan avance progresivamente, es necesario administrar los contagios, asignar recursos para detectar, aislar y cuidar a nuestras comunidades y garantizar el derecho a la salud por parte de ciudadanos y ciudadanas. Nuestros esfuerzos en esta etapa deben orientarse a cuidar la salud de nuestro pueblo, recuperar la economía y promover el empleo como agente dinamizador de la dignidad de cada persona”.