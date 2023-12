Las principales definiciones de Javier Milei tras asumir como presidente

"Vamos a hacer todo lo posible para evitar una hiperinflación", "El que corta no cobra", "Habrá luz al final del camino", entre otras frases del mandatario de La Libertad Avanza.

"Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo que oscila entre el 20% y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero . Esto es, el Gobierno saliente nos habrá dejado plantada una hiperinflación, y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay alternativa al ajuste", agregó.

En las escalinatas del Congreso, Milei anunció que aplicará un drástico recorte del gasto público equivalente al 15% del Producto Bruto.

Explicó que cinco puntos de ese recorte se recortarán sobre los cargos políticos, mientras que los otros diez puntos provendrán de terminar con la deuda del Banco Central.

"El que corta la calle, no cobra"

El nuevo presidente de la Nación fue tajante a la hora de referirse a los piquetes y los movimientos sociales: "Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra".

"Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos", agregó.

"No hay alternativa al ajuste ni al shock"

En su primer discurso como mandatario de todos los argentinos, el libertario mencionó al ajuste fiscal y económico como la única opción a corto plazo: "Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock".

"Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años", agregó.

En la misma línea, señaló que "en los últimos 12 años, el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina".

"Habrá luz al final del camino"

El presidente Javier Milei aseguró que "habrá estanflación" y la pobreza crecerá en los próximos meses, pero "habrá luz al final del camino".

"Es el último mal trago para empezar la reconstrucción de Argentina", enfatizó el jefe de Estado en su primer discurso en las escalinatas del Congreso.

"A ponerse de pie que vamos a salir"

El presidente Javier Milei brindó su primer discurso en las escalinatas del Congreso de la Nación. Tras 33 minutos, el mandatario se dirigió a los argentinos: "A ponerse de pie que vamos a salir", lanzó.

"Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie que vamos a salir", concluyó el jefe de Estado en su primer discurso en las escalinatas del Congreso.

