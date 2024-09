Las repercusiones sobre el Presupuesto 2025: la euforia del oficialismo por el discurso de Javier Milei y las duras críticas de la oposición

Las miradas fueron totalmente opuestas, sin grises. Los funcionarios y legisladores alineados con Milei celebraron a viva voz la iniciativa del Presupuesto. La Libertad Avanza apoyó el déficit cero y la reafirmación de que no se va a disparar el gasto público, sumado a las proyecciones de inflación.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo: “La regla del Presupuesto Nacional de acá en adelante y es una regla muy simple. Si alguien quiere aumentar un gasto, tiene que decir qué gasto va a disminuir; de esa manera, siempre vamos a tener déficit cero y además vamos a tener superávit. Teniendo superávit baja la inflación, aumenta la productividad, aumenta la inversión y el país progresa”.

Milei, Villarruel y Menem.jpeg Milei habló casi una hora en el Congreso. Mariano Fuchila

Diana Mondino expresó: “Momento histórico, se presenta un presupuesto sin déficit en el Congreso argentino. No es menor hacerlo hablándole directamente a la política para que se entienda que esto no es negociable. Será difícil el camino que sigue, apoyo absoluto y muchísima fuerza al presidente Milei”, sostuvo la canciller.

El ministro de Defensa Luis Petri enfatizó la importancia de aprobar un presupuesto sin déficit fiscal, alineándose con las declaraciones del presidente. "El gasto público es el cáncer de la República Argentina, y es imprescindible que el Congreso sancione un presupuesto equilibrado para que los argentinos puedan vivir sin inflación y con un plan de vida sostenible", afirmó.

Las reacciones de legisladores del oficialismo y los dialoguistas

La diputada del PRO María Eugenia Vidal reafirmó el compromiso de su partido con el déficit cero, a lo que consideró “la única vía para que Argentina crezca”.

José Luis Espert, diputado de la Libertad Avanza expresó que para 2025 "vamos a tener un crecimiento de los ingresos que permitirá mejorar las jubilaciones, los subsidios sociales y los salarios docentes, pero manteniendo constante el gasto en términos reales" subrayando que la prioridad será alcanzar el déficit cero sin aumentar impuestos.

Rodrigo De Loredo, diputado de la UCR defendió la política presupuestaria, ya que toda propuesta de gasto debe estar respaldada por una previsión de fondos. "Nunca señalamos un gasto del Estado que no tenga una previsión presupuestaria", afirmó.

Oposición Congreso.jpeg Diputados dialoguistas en el Congreso ayer.

El senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche afirmó: "Saldremos del cepo cambiario dentro de muy poco". Consultado sobre una posible inflación menor al 2% mensual para enero, afirmó que sería "imprudente" anticipar cifras exactas, pero subrayó que la prioridad es continuar reduciéndola.

Cristian Ritondo, diputado del PRO manifestó su optimismo sobre la posibilidad de que Argentina alcance un equilibrio fiscal y reduzca la inflación a 20 puntos, siguiendo las directrices de responsabilidad económica planteadas por el presidente. "Si gastamos solo los recursos que tenemos y no derrochamos, podemos llegar a tener una Argentina equilibrada", afirmó.

Críticas de la oposición por el ajuste en el Estado, recortes en Salud y Educación y el plan económico

Desde la oposición llovieron duras críticas al proyecto de Presupuesto 2025 que presentó Milei en el Congreso. Uno de los principales voceros fue el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Germán Martínez. “Lo primero que uno ve es que hay una desconexión entre el supuesto crecimiento de la economía del año que viene con el crecimiento que tiene las importaciones” dijo este lunes en declaraciones a Radio 10. “Si no fuera por sus aplaudidores no despertó ningún tipo de adhesión” agregó.

La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, realizó un “resumen” de lo que fue el acto en el Congreso para los que no pudieron “ver el show”, y aseguró: “Nada nuevo”. “Fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001. El presupuesto que “presentó” (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI. No nombró a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades públicas. Anunció que va a cerrar el Congreso si salen leyes que no le gustan”, enumeró.

El diputado del PST, Nicolás del Caño, en tanto, dijo: “El déficit cero de Milei es a costa de un brutal ajuste contra la educación pública, las jubiladas y jubilados, la salud y el conjunto del pueblo trabajador. Todo para pagar la fraudulenta deuda con el FMI y los especuladores privados”.

Entre los políticos, el diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro fue contundente en su cuenta de X: "Presupuesto 2025. No dio un solo dato. El único, muy poco rating".

La senadora Juliana Di Tullio se expresó en esa misma línea al decir: “Lo que quiere decir el presidente es que va a cerrar el Congreso nacional si no se votan las leyes que le gustan. Lo curioso es que está ‘presentando’ un proyecto de ley en ese Congreso que quiere cerrar”.

“Cuanta sobreestima de sí mismo tiene Javier Milei para, después de 9 meses de un pésimo gobierno, intentar dar una clase sobre qué es gobernar... ¡MA-MI-TA!”, lanzó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.