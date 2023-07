Leandro Santoro aseguró que darán "la sorpresa electoral" en la Ciudad de Buenos Aires

Este sábado, en un acto en Parque Centenario , el actual diputado nacional llamó a acompañar el "proyecto humanista" de cara a la elección en la Capital Federal, que "va a definir si quiere una ciudad rica pero injusta o una justa y próspera ". "A la ciudad de Buenos Aires no la gobierna Larreta o Martín Lousteau y Jorge Macri . La gobierna un bloque de poder que los financian y los apoya en los medios. Son los que tenemos que combatir. Hay que construir un movimiento cultural que los enfrente".

"No pelamos contra cuatro o cinco candidatos del marketing electoral, sino contra el poder real ", sostuvo y criticó a que "están construyendo una ciudad solamente para algunos. Nuestro principal compromiso es derogar el código urbanístico . Con nosotros se termina el curro de los negocios inmobiliarios ".

En ese sentido, Santoro apuntó que va "a suceder lo que muchos no creen posible", y convocó a "recuperar" el gobierno porteño, por lo que pidió a la militancia a que " ayuden a convencer a los radicales , a los independientes y a los que creen una sociedad más justa, sean o no peronistas"

Al precandidato lo acompañaron otros dirigentes porteños de Unión por la Patria: los ministros Matías Lammens, Raquel Olmos, Daniel Filmus y Tristán Bauer, además del senador Mariano Recalde y los diputados nacionales Eduardo Valdés e Itaí Hagman. También estuvieron presentes los precandidatos a legisladores Alejandro Grillo, Victoria Freire, Claudio Ferreño y Graciana Peñafort y el primer candidato al Parlasur, Gustavo López.

"Tenemos que seguir gobernando nuestra patria porque lo hacemos con amor. Del otro lado está el proyecto de la violencia y del odio. Con la convicción y de la mano de Cristina que todavía representa la posibilidad del pueblo de ser feliz, vamos a ganar la Ciudad y el país", concluyó.

Unión por la Patria Parque Centenario Acto de Unión por la Patria en Parque Centenario. Foto: Agencia Télam.

Gabriel Katopodis: "La obra pública no es variable de ajuste"

En declaraciones a radio AM 750, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, respaldó la gestión del oficialismo al declarar que "en estos casi cuatro años de gestión, hemos ejecutado más de 6.500 proyectos. Creemos que tenemos que seguir haciendo obras en todo el país: en cambio, la oposición cree que hay que hacerlas solo en la ciudad de Buenos Aires. Ellos proponen una Argentina con más ajuste, menos industria, menos educación pública y menos derechos".

"Venimos ejecutando el 50 % del presupuesto en la obra pública, y por supuesto, tenemos mucha expectativa en completar en estos seis meses lo que nos queda proyectado. Es un reflejo de que la obra pública no se frena ni es variable de ajuste. En toda Argentina, en cualquier localidad y pueblo hay obra pública en marcha", afirmó.

El funcionario criticó a la oposición considerando que "quieren explicarnos que entre los 70 años para atrás y los cuatro años de nuestro gobierno no pasó nada, pero estuvo el gobierno de Mauricio Macri". También apuntó contra La Libertad Avanza: "Milei es Macri. Ellos son el 2001. Se pelean para ver quién dice la barbaridad más grande. Creen que la sociedad se puede bancar más ajuste y la verdad es que no. La sociedad no puede admitir más sacrificios. Es el peronismo el que va a sacar a la Argentina adelante. Lo de la oposición ya sabemos que es ajuste y recorte del gasto".