Movimiento Antipiquetero en la Ciudad: quiénes son y los vínculos con Javier Milei

MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO 3

Rechazo a los piquetes y las protestas callejeras

Con los cortes que protagonizarán la jornada de este martes, donde habrá concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires, aparecieron más de 10.000 carteles con consignas contra los piqueteros pudieron observarse por las calles porteñas.

Los carteles contenían frases como "Déjennos trabajar" y "Cortar las calles es un delito. Este año se les termina la joda", con la firma y el logo del MAPA.

"Los piqueteros rompen el orden de la ciudad. No lo podemos permitir. El Código Penal y la Constitución son muy claros, tienen que ir presos. Este es el mundo del revés, los que quieren ir a trabajar no pueden porque aquellos a quienes luego tienen que mantener con sus impuestos no se lo permiten", declaró Ramiro Marra, líder del MAPA.

MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO 2

Qué es el Movimiento Antipiquetero Argentino

El Movimiento Antipiquetero Argentino surgió en manera de protesta contra la numerosa cantidad de cortes en la ciudad y el mínimo accionar de la gestión de Horacio Rodriguez Larreta contra ellos, además de los múltiples piquetes que se dan en el resto del país.

Según los datos que pudo relevar el MAPA, durante el 2022 en Argentina hubo 9.778 piquetes, con un pico de 966 en julio. En la provincia de Buenos Aires y en CABA se concentraron el 30% de los mismos.