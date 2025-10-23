Mariano Cúneo Libarona deja el Gabinete: "Sin causas por corrupción, doy este paso con la frente alta y orgullo"

El aun ministro de Justicia habló con Ambito luego de conocerse que dejará el cargo tras las elecciones. Se va sin rencores o resquemores: “Se cumplieron todos los objetivos planeados y quiere dedicar el resto de su vida a los afectos”.

“Fueron dos años en los que hice mucho. Logramos cambios importantes. Pero la vida pasa y el tiempo vuela. Hoy quiero priorizar mis afectos, mi vida, mi libertad, estudiar”, así respondió el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona tras conocerse su decisión de dejar su cargo el lunes próximo.

Se va sin rencores o resquemores: “ Todo bien con todos, y seguiré ayudando. Nunca tuve una pelea. Sin causas por corrupción. Doy este paso con la frente alta y orgullo” , aseveró a en exclusiva con Ámbito.

“Se cumplieron todos los objetivos planeados y quiere dedicar el resto de su vida a los afectos”, responde con satisfacción y agrega que “le ofrecieron distintos cargos públicos para continuar en el Gobierno”.

Insiste que “no aceptó ninguno ya que desde hace varios meses se quiere retirar de la función pública ”, explicó Cuneo.

Respecto a su gestión, el funcionario citó, a modo de ejemplo, algunos de los objetivos alcanzados: “Pudimos implementar el Código Procesal Penal en la mitad del país en 14 provincias. Se presentaron al Congreso de la Nación Argentina de varios proyectos de leyes que servirán y sirven como herramientas legales para el Poder Judicial, como el nuevo régimen penal juvenil, ley de juicio en ausencia –ya es ley y permitió el juzgamiento en el caso AMIA–, juicios por jurados, Ley General de Sociedades”.

También rescata el haber logrado “la aprobación del examen del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). En relación con la reducción del Estado, Cúneo Libarona muestra con números que pudo “ordenar y reducir el personal innecesario del Estado en un 40%”.

Qué dijo sobre Sebastián Amerio, su posible reemplazo

Sebastián Amerio.jpeg Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, es quien más chances tiene de ser el nuevo ministro de Justicia.

Como una satisfacción personal destaca el haberle presentado al Presidente junto con la ministra de Seguridad el proyecto del nuevo Código Penal. Para Cuneo su sucesor (se especula que podría ocupar este cargo Sebastián Amerio) se encontrará con “el camino trazado: sólo se debe seguir y terminar leyes como las de menores y jurados. La implementación ya alcanza a 14 provincias”.

Además, indicó que su sucesor se encontrara con un Ministerio que “está ordenado que cuando llegué era un caos”. Respecto a los colaboradores que lo acompañaron en su gestión señalo: “Mis funcionarios siguen, todo bien”.

Finalmente, el ministro de Justicia quiso remarcar que tuvo “una excelente relación con todos los ministros, el Jefe de Gabinete y afectuosa relación con el Sr. Presidente”. Concepto compartido con la mayoría de los ministros.