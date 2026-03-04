Ley antideepfakes: presentaron un proyecto en la provincia de Buenos Aires para regular el uso de imágenes creadas por IA + Seguir en









El proyecto pone foco en el consentimiento de la persona que presta la identidad digital. Además, indica que serán sancionados quienes "difundan imágenes con finalidad económica o política con conocimiento de su carácter engañoso”.

El proyecto lo presentó Gustavo Cuervo y hace hincapié en el consentimiento explícito de la persona que aporta su identidad digital.

El diputado bonaerense Gustavo Cuervo presentó este miércoles un proyecto de ley para regular el uso de imágenes creadas por inteligencia artificial. La iniciativa hace hincapié en el consentimiento para crear contenido y en proteger la identidad de las personas utilizadas para este fin.

“No podemos permitir que se sigan creando fotos o videos engañosos, y que perjudiquen gravemente a alguien que no brindó ningún tipo de consentimiento para que se utilice su imagen”, enfatizó el titular de la bancada de Nuevos Aires.

Además, el texto escrito por el diputado detalló que tiene el objeto de proteger la "identidad digital de las personas humanas" en la Provincia de Buenos Aires frente a la creación, modificación, simulación o difusión de sus rasgos mediante estos sistemas.

Presentaron un proyecto de ley para regular el uso de imágenes con IA Esto sería "garantizando el consentimiento, la transparencia y la reducción de usos engañosos o lesivos”, completó el documento. La iniciativa, que lleva las firmas de los diputados Fabián Luayza y Viviana Romano, hace principal foco en el consentimiento que se deberá tener para crear fotos o videos a través de esta herramienta tecnológica.

En este sentido, sostiene que se necesitará "consentimiento previo, expreso y verificable del titular, excepto en los casos previstos por la presente ley” y destaca que todo contenido que "reproduzca o simule la identidad de una persona deberá incluir una advertencia clara, visible y permanente" indicando que fue hecho con IA.

De este modo, serán responsables y "pasibles de las sanciones quienes creen contenidos en infracción a la presente ley y quienes los difundan con finalidad económica o política con conocimiento de su carácter engañoso”. En caso de verificar un uso indebido de la identidad digital "la Autoridad de Aplicación podrá intimar al responsable identificado a cesar la difusión del contenido en un plazo no mayor a 48 horas". gustavo cuervo El proyecto presentado por Cuervo indica que serán sancionados aquellos que "difundan imágenes con finalidad económica o política con conocimiento de su carácter engañoso”. Vuelta a clases con IA: cómo acompañar a chicos y adolescentes en el uso responsable de chatbots Vuelven las clases en un contexto donde la inteligencia artificial ya se encuentra instalada en la vida cotidiana. En este marco, estudiantes de todos los niveles se apoyan en esta herramienta para complementar su educación. Así es cómo estos sistemas son parte de la rutina escolar y doméstica, con un nivel de adopción que supera al de muchas otras tecnologías educativas recientes. Datos de UNICEF y UNESCO, a través del estudio Kids Online Argentina, muestran la magnitud del fenómeno. Más del 50% de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años utiliza inteligencia artificial, y dos de cada tres lo hacen con fines escolares. El uso se concentra en cuatro áreas principales: Tareas y trabajos prácticos.

Búsqueda de explicaciones para estudiar.

Proyectos creativos.

Consultas vinculadas a emociones o problemas personales. La humanización de los chatbots, con respuestas empáticas y lenguaje cercano, puede fomentar vínculos de confianza que los menores interpretan como relaciones reales. El diseño conversacional, los nombres propios y la simulación de comprensión emocional influyen en esa percepción. El desafío para los educadores es usar usar la herramienta sin que sustituya la construcción del conocimiento.