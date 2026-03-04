Alerta en Hudson por la aparición de un puma alrededor de un barrio privado

El animal fue captado por cámaras de seguridad. Las autoridades monitorean el área.

La presencia de un puma silvestre generó preocupación en la localidad de Hudson , en el partido bonaerense de Berazategui , luego de que cámaras de seguridad registraran al animal desplazándose por una zona cercana a la ribera. El avistamiento activó un operativo de vigilancia para localizar al ejemplar sin poner en riesgo ni a los vecinos ni a la fauna.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El felino fue detectado caminando por el perímetro del barrio privado Pueblos del Plata , lo que llevó a las autoridades a desplegar un dispositivo de monitoreo en el área.

Desde el lunes por la mañana, personal de Fauna , Seguridad y Defensa Civil mantiene presencia permanente en el sector costero para seguir los movimientos del animal y prevenir incidentes.

Ante la situación, especialistas y autoridades difundieron recomendaciones para los residentes de la zona con el objetivo de evitar encuentros peligrosos.

Desde el lugar, la periodista de C5N, Paula Avellaneda, explicó que los expertos sugieren adoptar medidas preventivas durante la noche: "Lo que recomiendan los especialistas es a la noche dejar las luces prendidas , no dejar a los animales sueltos y si alguien se llega a cruzar con este puma, lo que tiene que hacer es no salir corriendo, no darle la espalda, simplemente hablar en tono alto, con firmeza, levantar los brazos".

El puma fue captado por las cámaras.

La Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires intervino en el caso y solicitó prudencia a los vecinos para evitar comportamientos que puedan generar peligro tanto para las personas como para el animal.

Confirmación de la presencia del puma

Tras el primer aviso, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, se trasladó al lugar para analizar la situación.

Luego de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y recorrer el área, los especialistas hallaron huellas y restos de materia fecal que confirmaron la presencia del animal en el predio.

A partir de esa constatación se activó el protocolo correspondiente para monitorear al ejemplar.

En un video difundido en redes sociales, Pieroni explicó que se trataría de un macho juvenil de puma concolor que se encuentra en una etapa de dispersión territorial.

El especialista señaló que este tipo de situaciones puede ocurrir cuando los animales jóvenes buscan nuevos territorios: "No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día".

En ese contexto, las autoridades priorizan evitar una captura innecesaria que pueda generar estrés en el animal o exponerlo a riesgos mayores.

puma Los pumas suelen ser amistosos. Unsplash

Qué hacer ante un encuentro con un puma

Las autoridades difundieron un comunicado en el que pidieron a los residentes no intentar acercarse al animal ni intervenir.

Entre las recomendaciones se incluyó mantener las luces exteriores encendidas durante la noche, no dejar mascotas sueltas y evitar cualquier intento de captura.

El propio Pieroni buscó llevar tranquilidad respecto del comportamiento del felino: "El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse".

En caso de encontrarse con el animal, el especialista recomendó actuar con calma: "Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr".

Además recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421, por lo que cualquier agresión contra el ejemplar puede derivar en consecuencias legales.

Las autoridades indicaron que cualquier nuevo avistamiento debe reportarse inmediatamente a los canales oficiales.

Los vecinos pueden comunicarse al 911, a Defensa Civil (103) o a la Fundación Planeta Vivo Argentina para informar la ubicación del animal.

En ese marco, Pieroni remarcó la importancia de entender la presencia del felino dentro de su comportamiento natural: "Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad".