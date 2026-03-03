Vuelta a clases con IA: cómo acompañar a chicos y adolescentes en el uso responsable de chatbots + Seguir en









Los principales ejes para implementar la inteligencia artificial a la cotidianeidad escolar y doméstica sin interferir en el aprendizaje.

El desafío consiste en transformar esa herramienta en un recurso formativo y no en un sustituto del aprendizaje

Vuelven las clases en un contexto donde la inteligencia artificial ya se encuentra instalada en la vida cotidiana. En este marco, estudiantes de todos los niveles se apoyan en esta herramienta para complementar su educación. Así es cómo estos sistemas son parte de la rutina escolar y doméstica, con un nivel de adopción que supera al de muchas otras tecnologías educativas recientes.

Especialistas en educación digital advierten que la brecha entre el uso que hacen los chicos y el conocimiento adulto sobre estas plataformas puede generar decisiones extremas, desde la prohibición total hasta la delegación absoluta. En ese escenario, la alfabetización tecnológica aparece como un punto de equilibrio.

Chat GPT Más de la mitad de los jóvenes ya usa inteligencia artificial para estudiar Datos de UNICEF y UNESCO, a través del estudio Kids Online Argentina, muestran la magnitud del fenómeno. Más del 50% de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años utiliza inteligencia artificial, y dos de cada tres lo hacen con fines escolares. El uso se concentra en cuatro áreas principales:

Tareas y trabajos prácticos.

Búsqueda de explicaciones para estudiar.

Proyectos creativos.

Consultas vinculadas a emociones o problemas personales. La humanización de los chatbots, con respuestas empáticas y lenguaje cercano, puede fomentar vínculos de confianza que los menores interpretan como relaciones reales. El diseño conversacional, los nombres propios y la simulación de comprensión emocional influyen en esa percepción.

CHATBOT PIXABAY 1200.jpg Los chatbots muestran un crecimiento exponencial, pero se los debe "alimentar". Pixabay Claves para evitar riesgos cognitivos y emocionales en casa y en la escuela Uno de los ejes centrales del debate es la llamada delegación cognitiva. Es decir, cuando se reemplaza el propio proceso de aprendizaje por una respuesta automática. Situación que reduce la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico y creatividad.

El desafío para los educadores es usar usar la herramienta sin que sustituya la construcción del conocimiento. En el plano emocional, los riesgos también existen: hay antecedentes internacionales de adolescentes que mantuvieron intercambios intensivos con chatbots en contextos de vulnerabilidad, lo que encendió alertas sobre la falta de filtros adecuados. La recomendación no apunta al control invasivo, sino a compartir experiencias, conversar sobre los usos y analizar juntos las respuestas que brinda la inteligencia artificial. Sentarse a experimentar en conjunto permite detectar errores, sesgos o información imprecisa. Un trabajo en conjunto entre docentes, directivos y familias, es el escenario ideal para incorporar la IA como herramienta pedagógica, sin perder de vista criterios éticos y metodológicos.

