El descargo de Luis Caputo tras la derrota del Gobierno en el Congreso: "Espero que la gente abra los ojos"

El ministro de Economía se refirió a la sesión legislativa que aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. Además, también se refirió a las elecciones legislativas de octubre.

Luis Caputo cruzó al Congreso y advirtió al electorado de cara a los comicios de octubre.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, realizó un breve descargo en sus redes sociales, luego de lo que fue la derrota legislativa del Gobierno en la Cámara de Diputados. "Ayer quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones", sentenció el funcionario.

En detalle, Caputo se hizo eco del malestar del Gobierno luego de que el Congreso aprobara las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, además de rechazar numerosos decretos, como aquel que disolvía el NTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV.

Luis Caputo cruzó al Congreso y envío un duro mensaje al electorado En el marco de un año electoral, el ministro de Economía realizó un breve descargo sobre la votación legislativa. Tras quedar heridos por los decretos denegados y las medias sanciones otorgadas, desde Casa Rosada buscan reforzar su narrativa alrededor del superávit fiscal de cara a los comicios de octubre.

- volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad, etc.

- seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 7, 2025 "Ayer quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones: - volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad, etc. - seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde hace 18 meses", disparó.

Por otro lado, el ministro concluyó: "Lo de ayer del Congreso espero le abra los ojos a la gente para entender que es necesario una renovación inmediata de la vieja política".

La sesión en el Congreso La Cámara de Diputados fue el escenario de una dura contienda legislativa donde la oposición le propinó al Gobierno una de las derrotas parlamentarias más duras. En detalle, distintos sectores se unieron para imponer su agenda lograron ganar un total de 12 votaciones clave. Dos leyes con media sanción Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas. Cinco DNU rechazados La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei: Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante. Guillermo Francos Informe gestión.jpeg "Perdimos todas", reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Presidencia Cinco temas forzados a comisión Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas: Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

La emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.