Ley ómnibus: Francos se reunió con Villarruel, Menem y De Marchi para definir estrategia legislativa

El interés manifiesto, tanto de Javier Milei como de Martín Menem , es obtener al menos la media sanción de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados antes del 31 de enero, lo que supondría una extensión de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado . Sin embargo, y pese a las negociaciones de Francos con los gobernadores a cambio del regreso del impuesto a las Ganancias , no habría posibilidad de aprobación total del paquete de reformas sin modificaciones: así lo indicaron tanto los gobernadores patagónicos como los de Juntos por el Cambio .

Esta conformación complejizaría la construcción de acuerdos. Por un lado, Unión por la Patria quedaría excluido de la composición de las comisiones pese a tener amplia mayoría de los diputados de la Cámara Baja, con 102 legisladores (39,69%). Por otra parte, tanto la Unión Cívica Radical como el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), fundamentales para el quórum oficialista con 57 bancas combinadas, se oponen tanto a un tratamiento exprés como a una configuración de debates en pocas comisiones sin su participación entre las autoridades.

Martín Menem.jpeg Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Senado: quiénes son los presidentes de las comisiones

Las siete comisiones del Senado quedaron titularizadas de la siguiente manera:

Comisión de Legislación General: Bartolomé Abdala (LLA - San Luis).

(LLA - San Luis). Comisión de Presupuesto y Hacienda: Ezequiel Atauche (LLA - Jujuy).

(LLA - Jujuy). Comisión de Asuntos Constitucionales: Edgardo Kueider (Peronismo - Entre Ríos).

(Peronismo - Entre Ríos). Comisión de Relaciones Exteriores: Francisco Paoltroni (LLA - Formosa).

(LLA - Formosa). Comisión de Justicia y Asuntos Penales: Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja).

(LLA - La Rioja). Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales: Daniel Kroneberger (UCR - La Pampa).

(UCR - La Pampa). Comisión de Acuerdos: Guadalupe Tagliaferri (PRO - CABA).

Comisión Bicameral: quiénes la componen

La Comisión Bicameral, que estará integrada por ocho miembros del Senado y ocho legisladores de la Cámara de Diputados, se constituirá como un cuerpo permanente pero cuya centralidad de sus funciones es tratar el DNU de Javier Milei, anunciado por cadena nacional el miércoles 20 de diciembre. Una vez conformada, la comisión tiene 10 días para elevar un dictamen de mayoría absoluta hacia ambas cámaras y, una vez allí, requiere que los dos recintos la rechacen para perder su vigencia: si una de las dos la avala, se establece su constitucionalidad.

victoria-villarruel-senado-primera-sesion.jpg Victoria Villarruel, Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado. Noticias Argentinas

Por parte del Senado, los integrantes de la Comisión Bicameral son Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JxC), Carlos Espínola (Unidad Federal), Teresa González (UP), Anabel Fernández Sagasti (UP) y Mariano Recalde (UP). Esta composición representa otro traspié del peronismo, quien solicitaba cuatro lugares por ser el bloque mayoritario, aunque solo obtuvo tres, quedando afuera Silvia Sapag.

Por su parte, en Diputados aún no alcanzaron una definición al respecto de quiénes serán sus representantes en la Bicameral, dado que aún continúan las conversaciones entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza por la cantidad de lugares que les corresponde. El senado oficialista riojano Pagotto presidirá la comisión: de profesión abogado, fue el defensor del ex comisario Domingo Benito Vera, condenado a perpetua por ser encontrado responsable -entre otros crímenes- del asesinato de dos sacerdotes durante la dictadura.