Senado: se desplazó a Unión por la Patria de la conformación de comisiones

Las siete comisiones del Senado fueron repartidas entre el oficialismo y los partidos de la oposición que no están nucleados dentro de Unión por la Patria.

El acuerdo -resuelto en la última sesión realizada el 13 de diciembre- llevó a distribuir las presidencias de las siete comisiones entre la UCR , el PRO, el peronismo que no integra Unión por la Patria y La Libertad Avanza , que se quedó con la titularidad de cuatro de los cuerpos. Por el momento, Unión por la Patria no envió el listado de los integrantes de cada comisión porque considera que les corresponde la mayoría de miembros, al ser la primera minoría parlamentaria.

Por parte del Senado, los integrantes de la Comisión Bicameral son Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JxC), Carlos Espínola (Unidad Federal), Teresa González (UP), Anabel Fernández Sagasti (UP) y Mariano Recalde (UP). Esta composición representa otro traspié del peronismo, quien solicitaba cuatro lugares por ser el bloque mayoritario, aunque solo obtuvo tres, quedando afuera Silvia Sapag.

Por su parte, en Diputados aún no alcanzaron una definición al respecto de quiénes serán sus representantes en la Bicameral, dado que aún continúan las conversaciones entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza por la cantidad de lugares que les corresponde. El senado oficialista riojano Pagotto presidirá la comisión: de profesión abogado, fue el defensor del ex comisario Domingo Benito Vera, condenado a perpetua por ser encontrado responsable -entre otros crímenes- del asesinato de dos sacerdotes durante la dictadura.

Senadores La Libertad Avanza Los siete senadores de La Libertad Avanza: todos debutan en la Cámara y cuatro de ellos presidirán comisiones.

Senado: quiénes son los presidentes de las comisiones

A partir del 2 de enero, y según fuentes legislativas, las siete comisiones del Senado quedarían titularizadas de la siguiente manera: