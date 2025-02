Lilia Lemoine habló sobre la filtración de la entrevista de Javier Milei con Jonathan Viale y dio una particular explicación

Milei con JV.mp4 El momento de la interrupción de Caputo que se volvió viral.

"El video que se subió, si se escucha el audio, era de una cámara que no era de las que supuestamente estaban tomando", agregó la diputada.

En este sentido, Lemoine denunció que "alguien, maliciosamente, llevó una cámara, lo grabó, lo subió, y había periodistas que ya sabían que había pasado eso desde antes". En este sentido, la legisladora deslizó la posibilidad de que lo ocurrido haya sido una especie de cámara oculta.

"Termina la entrevista de una hora y ya estaba publicando los recortes la gente de Ari Lijalad: un kirchnerista", sentenció.

Tras sus explicaciones sobre el material filtrado, la diputada también opinó sobre lo ocurrido en la tarde del viernes con la promoción del Presidente al criptoactivo que terminó desplomándose horas después. "Me enteré de lo de $LIBRA y lo único que me preocupó es que decían que le habían hackeado la cuenta (de X) al Presidente, lo que sería una barbaridad. Y yo lo compartí y dije que no hubo hackeo. Si mirabas lo que había compartido Milei, era una página con dos formularios donde podías inscribirte, no para comprar el token, sino para inscribirte y esperar un subsidio", analizó.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp La relación entre Hayden Davis y Javier Milei, en el centro del foco.

“Si se tiene que investigar esta cripto, no es por lo que hizo Milei, sino porque habían pasado segundos del lanzamiento y había gente que, con lo complicado que era comprarla, compraba, pero eran bots. El problema es lo que estaba haciendo el dueño de la cripto. (Milei) No hizo nada ilegal. Podría no haber borrado el tuit y no pasaba nada”, concluyó Lemoine.

Jonatan Viale reconoció la edición de la nota con Javier Milei por $LIBRA: "Me equivoqué"

El periodista Jonatan Viale reconoció que cometió un error al permitir que se editara la entrevista que le realizó el lunes a Milei en el marco del escándalo cripto y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo a quién calificó de "grosero".

"Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo", afirmó en el editorial de su programa en TN donde realizó un descargo tras la filtración del video en el que se ven las restricciones y condiciones impuestas por el Gobierno al periodista.

Sobre el inicio, Viale afirmó: "No tengo idea cómo estoy acá pero créanme que era mucho más fácil quedarme en la cama tranquilo, tapado, pero me vino a buscar un amigo y me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo no te dejes quebrar. No les des el gusto. Algo así como levántate por Romeo, por Rafi, por Mica, por Mauro", dijo en referencia a sus hijos, su esposa y su padre.

"Yo a ustedes lo que tengo para decirle es que ni en pedo los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche que quieren destruir la credibilidad de alguien que intenta hacer las cosas bien y lo mejor posible, equivocándose mucho", agregó.

Acto seguido aseguró que jamás "en la perra vida" agarró un mango de ningún Gobierno porque no lo necesita, no lo quiere y no le interesa. "Tuve mil oportunidades y las rechacé todas", indicó.

Sobre el polémico hecho de la interrupción de su entrevista comentó: "Ayer en la entrevista con Milei, íbamos una hora de entrevista donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso $Libra, le preguntamos todo. Si le pagaron, la estafa, Davis, si Davis había hablado con Karina, por Novelli, por las audiencias, por los cursos de trading de Milei, por Cardano, por si hubo coimas, por Cristina, por el juicio político, por Kicillof... Pero bueno, quedó eso. Es injusto pero son las reglas de juego".

Sobre la polémica interrupción de Caputo, Viale explicó: "Al final, en la última pregunta se mete Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, porque Milei en un momento al final dice que iba a consultar al ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona por su causa y Caputo se da cuenta que Milei estaba cometiendo un error complicado porque no tiene que preguntarle al ministro de Justicia como seguir porque el ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la justicia, entonces Caputo comete una grosería. Dicen 'paren paren' y se metió de la nota, le dijo algo al oído de milei que no sé qué es, yo dije ´ahh es por el quilombo judicial´, y acepté sacar esas partes. Me equivoqué y creo que sí".

Luego agregó: "¿Qué pasó? Yo tenía en frente al Presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei; al ministro de economía, Luis Caputo; al vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo, todos estaban ahí. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé, cosas que pueden pasar".

"¿Quise proteger al presidente? No, de ninguna manera, pero quiero que al país le vaya bien, creo que es la última oportunidad de salir adelante", sumó. Luego apuntó contra colegas, a los que no nombró pero acusó de recibir "sobres" para realizar campaña por ciertos candidatos.