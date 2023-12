Lilia Lemoine subió un video cantando "No llores por mí Argentina" en el baño

El entorno de Javier Milei cambió mucho desde que fue elegido presidente pero algunas figuras no han perdido protagonismo. Es el caso de Lilia Lemoine, que se viralizó en las redes cantando una inesperada canción desde su baño: "No llores por mí Argentina".

Lemoine aseguró que la otra persona le pidió cantar esa canción: "Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además, es una canción preciosa. La letra en inglés es aún mejor". "En mi casa, la opinión era dividida; mi abuela la odiaba y mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella lloraba, créase o no", reveló la influencer y agregó: "¿Qué gano con odiar a una mujer que muchos aman? De figuras como esa se aprende, para saber qué errores no cometer y cómo lograr las cosas que logran”.