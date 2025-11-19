Lisandro Catalán es nuevo integrante del Directorio de YPF en reemplazo de Carlos Bastos + Seguir en









El exministro del Interior ocupará la silla que deja libre un hombre de extrema confianza de Domingo Cavallo, el cual se fue por "razones de estricta índole personal".

Cambios en YPF: afuera Bastos, cercano a Cavallo; adentro Catalán, mano derecha de Francos.

Nuevos cambios se produjeron dentro del Gobierno de Javier Milei. Esta vez, fue el turno del directorio de YPF, donde se oficializó la salida de Carlos Bastos, un hombre cercano al exministro de Economía Domingo Cavallo, y se designó como reemplazo al exministro del Interior, Lisandro Catalán.

El cambio fue confirmado por la propia empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Catalán dejó su cargo ministerial tras la salida de Guillermo Francos -quien también integra el directorio de YPF- de la Jefatura de Gabinete. De esta manera, el tucumano continuará ligado a la administración libertaria, con el ojo puesto en ser gobernador de su provincia en 2027.

Quién es Carlos Bastos: cercano a Cavallo y relacionado a las privatizaciones Bastos cuenta con una extensa trayectoria dentro del sector eléctrico y fue la mano derecha de quien fuera ministro de Economía en la década de los '90. Su estima dentro del mundo de las energéticas está estrechamente ligado a que fue uno de los ideólogos de las privatizaciones de activos estatales y sus marcos regulatorios en los años de la convertibilidad.

El hombre forma parte de la gestión libertaria desde el inicio de la misma, comenzando como asesor del exsecretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, quien hoy también tiene su silla en el directorio de la petrolera.

Su salida se produjo por "razones de estricta índole personal", pero se enmarca dentro de una latente tensión entre Milei y Cavallo, producto de las constantes críticas de este último al plan económico del Gobierno por no comprar dólares para acumular reservas. Cabe recordar que a principios de este año, Milei corrió de su cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Sonia, hija del exminsitro. javier milei sonia cavallo domingo cavallo A principios de año, Milei desplazó a Sonia Cavallo de su cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así las cosas, el Directorio de YPF quedó compuesto por Catalán; José "Cochi" Rolandi, quien llegó de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y quedó dentro del Gobierno trabajando en energía, minería y privatizaciones; Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador Alberto Weretilneck; Chirillo y Francos, entre otros.