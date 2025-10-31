Lisandro Catalán también renunció al Ministerio del Interior







Lo anunció en sus redes sociales poco después de que el Jefe de Gabinete dejará su cargo. No dio explicaciones, pero agradeció al presidente Milei y expresó su apoyo al Gobierno.

Lisandro Catalán es un hombre de máxima confianza de Guillermo Francos. @catalanlisandro

Tras la renuncia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunciada este viernes a la noche, su máximo hombre de confianza, Lisandro Catalán, también anunció que deja el cargo de ministro del Interior. Ambas bajas se da en el contexto de los cambios que pone en marcha el presidente Javier Milei luego de la victoria electoral del domingo.

"Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", anunció Catalán en su cuenta de la red social X.

Sin dar explicaciones de su renuncia, Catalán agradeció al Presidente la posibilidad de ocupar el cargo de ministro del Interior y anticipó que seguirá a disposición para lo que necesite. "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", escribió.

Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025 Catalán es un hombre de máxima confianza de Francos. Hace años que lo acompaña en diferentes cargos y lo hizo cuando se sumó al gobierno libertario. Su momento de mayor exposición política ocurrió tras la derrota electoral del 7 de septiembre. Tras la paliza en contra, el Gobierno decidió ascender la secretaría del Interior, que ocupaba Catalán, a ministerio con el objetivo de mejorar la relación con los gobernadores, que en entonces se complicaba cada vez más.

Guillermo Francos se hico eco de los rumores de su salida y presentó su renuncia: Manuel Adorni será su reemplazante Tal como lo anticipó Ámbito, el Gobierno concretó un importante cambio en el Gabinete antes del fin de semana: Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete y será reemplazado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Javier Milei ya le aceptó la renuncia. La última actividad oficial del ahora exfuncionario fue reunirse con los gobernadores, en busca de consensos para conseguir respaldos en el Congreso.