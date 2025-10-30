Inminentes anuncios del nuevo Gabinete de Javier Milei: los nombres que suenan para ocupar carteras clave

En línea con el pedido de fortalecer la gobernabilidad de EEUU, el Presidente delinea los ministerios para el segundo tramo de su gestión. Analiza darle un cargo formal a Santiago Caputo mientras que Manuel Adorni suena como posible jefe de Gabinete. Qué rol piensan en Casa Rosada para Guillermo Francos.

Esta semana habrá dos muestras concretas de la intención oficial de dotar de mayor gobernabilidad y alcanzar consensos: el encuentro con 20 gobernadores y con el líder del PRO, Mauricio Macri. De esta manera, rescataban en Washington las primeras acciones del presidente Javier Milei en esta segunda etapa de su mandato . Otro de los pedidos de la administración Trump que, oportunamente se hizo llegar a la Casa Rosada, fue la necesidad de renovar el Gabinete nacional.

En este sentido , “durante todos estos días el Presidente estuvo trabajando en la conformación del nuevo Gabinete ” pudo saber Ámbito. Y los anuncios se estiman podrán producirse en los próximos días, es más, algunos se entusiasman que puede ser antes del lunes.

Los cambios no serán solo de personas sino también puede modificarse o crearse otra cartera. El Presidente piensa en un Gabinete que contenga a los dos vértices del "triángulo de hierro": Karina Milei y Santiago Caputo.

En realidad, en la Casa Rosada nunca se pensó que podía existir un gobierno sin Karina Milei, pero sí se llegó a especular que Martin Menem y Lule Menem podían dar un paso al costado.

En principio, cada vez es más fuerte el rumor que Manuel Adorni podría ocupar el cargo de jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos como una manera de equilibrar el poder con el otro ángulo del triángulo. Francos es valorado por el Presidente en especial en su rol de comunicador y por su perfil dialoguista, con lo cual analiza una función importante para su futuro.

El vocero presidencial suena como nuevo jefe de Gabinete. De cumplirse, no asumirá su banca en la Legislatura porteña.

Justamente se habla que Santiago Caputo podría tener un nuevo ministerio que tendría entre otros objetivos el manejo de las inversiones extranjeras en la Argentina, en un reconocimiento a sus gestiones con los EEUU. Por supuesto, en coordinación con el ministerio de Economía.

Pero, no sería su única función también manejará el vínculo con los gobernadores y el Congreso, con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y con Patricia Bullrich, en el Senado.

Santiago Caputo Santiago Caputo ocuparía una cartera a medida que combine política exterior con las negociaciones en el Congreso.

En su momento, se especuló que Caputo podría ocupar la cartera de Interior y, esta alternativa aún no está descartada, pero podría crearse otro ministerio.

Lo que no hay duda alguna, dicen, es que el rol será similar al que supo tener en el gobierno de Menem, Carlos Corach. Es decir, el manejo político con propios, aliados y opositores y con poder de decisión. Con el aditamento que también manejará una herramienta fundamental: las inversiones.

Cabe recordar que el poder de Santiago Caputo se extiende al:

Ministerio de Salud, Mario Lugones

Secretario de Justicia, Sebastián Amerio (posible ministro)

Jefe de la SIDE, Sergio Neiffert

Secretaria de Planeamiento Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy

Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher

Presidente del ENACOM, Juan Martín Ozores

Titular de ARSAT, Mariano Greco

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta

Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo

Titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, entre otras áreas.

Asimismo, tienen injerencia en Aduanas y ARCA, Aerolíneas Argentinas, entre otras dependencias estatales y es el artífice de la comunicación digital del Gobierno. En la práctica es el superministro como lo denominan en los pasillos de la Rosada.

Dudas sobre el futuro de Guillermo Francos

Guillermo Francos “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, Sin embargo, estoy aquí, resucitando”, respondió Francos sobre su supervivencia en el Gabinete. Jefatura de Gabinete

La duda es que pasará con el jefe de Gabinete ya que por diversas razones, dicen que los Estados Unidos objetan a Francos. Justamente ayer el jefe de Gabinete en el programa de Jonathan Viale en TN, respondió frente a su posible salida con la canción de Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, Sin embargo, estoy aquí, resucitando”. Resulta interesante como sigue la canción: “Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal”, ¿una indirecta a los embates que dicen que vienen de la oficina de Santiago Caputo? Y, la letra sigue con “Y seguí cantando”.

Es que el Presidente respaldó en más de una ocasión a Guillermo Francos y, se conoce, que le tiene un aprecio especial. Sin embargo, algunos sostienen que se duda de su continuidad.

El fuerte apoyo de la administración Trump al gobierno de Milei tiene una explicación muy concreta: “Ahora Argentina es un faro y hay chances de que muchos países se sumen", como dijo Bessent. El resultado de las elecciones fortaleció más aún la estrategia de que Argentina se convierta en el ejemplo a seguir en América Latina.

Estados Unidos decidió “mirar al patio trasero” y recuperar en la medida de lo posible una presencia en la región que fue ocupada por China. Este es el objetivo primordial.

Reemplazos para Patricia Bullrich y Luis Petri

Las salidas tanto de Luis Petri como de Patricia Bullrich ya fueron confirmadas por el resultado electoral, la duda es si permanecerán hasta el 10 de diciembre.

Ambos funcionarios, de muy buena relación con el presidente Javier Milei, fueron consultados para evaluar sus reemplazos. Se estima que podría continuar la segunda en Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el caso de Defensa, Luis Petri también intentará dejar a miembros de su equipo. Su viceministro Marcelo Rozas Garay, la jefa de Gabinete Luciana Carrasco, aunque también están en danza otros nombres como el teniente general Luis Presti (Ejército) con buenos vínculos con Estados Unidos y Guillermo Montenegro.

El Gabinete actualmente está conformado de la siguiente manera: jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministro del Interior, Lisandro Catalán; de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Salud, Mario Lugones; de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger y secretario de Comunicación: Manuel Adorni.