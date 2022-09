Llamativo: cruces de oficialismo y oposición por varios repudios que no se pudieron votar

El inicio de la sesión de ayer en el Senado fue tenso, tras lo ocurrido el fin de semana pasado con militantes oficialistas y la Policía de la Ciudad en el departamento de Cristina de Kirchner; las declaraciones de Alberto Fernández contra el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y la relación que hizo con la muerte de Alberto Nisman; y los pedidos de la titular de la Cámara alta sobre la autonomía de la Ciudad. Lo llamativo fue que no sólo la oposición no pudo aprobar declaraciones de repudio, sino que el propio Frente de Todos no logró sumar votos necesarios para sostener el quorum previo a la votación de sus iniciativas.