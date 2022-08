Luana Volnovich denunció que fue amenazada por la Policía de la Ciudad

"Una oficial mujer me decía: `Mogólica, te voy a meter presa´", reveló Volnovich en diálogo con AM 750, al tiempo que explicó que sufrió maltratos por parte del personal de la Infantería de la Policía de la Ciudad desplegado en las inmediaciones de Juncal y Uruguay: "Me revolearon con mucha violencia, me agarraron del pelo. No era necesario".