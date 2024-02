Luis Caputo, sobre el dólar: "No está en nuestros planes devaluar"

En el inicio de una entrevista televisiva, el ministro consideró que el paro de trenes fue "como mínimo raro y político , porque había una convocatoria y se estaba abriendo al diálogo". Luego, criticó al sindicalismo nacional: "Se despertaron todos ahora . La gente se da cuenta porque es demasiado. Esta es gente que no quiere un cambio".

Ante la consulta de TN si se dio cuenta de que la clase media "la está pasando mal" , Luis Caputo asintió y agregó: " Nosotros lo dijimos siempre . Hay un contrato muy claro que creo que la gente aprecia mucho porque decimos la verdad 100%". " Reconocimos siempre que iba a ser duro , que es algo triste pero entendible", subrayó y apuntó que "estamos trabajando y haciendo lo imposible para que esta transición sea lo menos gravosa, pero no había otra ".

Luis Caputo sobre la inflación de febrero y las jubilaciones

"Espero", dijo el ministro Luis Caputo ante la pregunta de si la inflación de febrero va a ser del 15%, y añoró que para el primer semestre del 2024 la inflación mensual va a ser de un dígito.

Al mismo tiempo, se lamentó por el rechazo de la ley ómnibus: "Si no corregíamos la fórmula rápido, era obvio que iban a seguir perdiendo con la inflación. Sigue pasando, obviamente. Es perjudicial para los jubilados y todos los argentinos, porque no podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula".

En ese sentido, explicó: "Si nosotros tomamos esa fórmula, este año el Tesoro se beneficiaría en el 2% del Producto y los jubilados cobrarían 2% menos. Nosotros no podemos permitir eso, así que los tenemos que compensar con bonos. Esa compensación, el año que viene cuando la inflación se revierta, voy a tener que pedirle a los argentinos otro ajuste del 2%. Todo porque algunos juegan a la política de que no cambiar esa fórmula porque 'con los jubilados no'".