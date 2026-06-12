El espía inesperado de la Selección: Carlos Lampe reveló cómo juega Argelia

El arquero boliviano enfrentó al conjunto africano en un amistoso a puertas cerradas, previo al Mundial 2026, y luego le brindo detalles a la prensa argentina.

La Selección Argentina contó con un colaborador inesperado de cara al debut del Mundial 2026 . El arquero boliviano Carlos Lampe ofició de espía y brindó detalles de cómo juega Argelia , tras enfrentarlo en un amistoso a puertas cerradas.

El guardameta con pasado en el fútbol argentino, detalló que el combinado argelino no se destaca en la presión, y sufre defensivamente por el costado derecho , además de comentar cuál es la clave para buscar el partido: romper al espacio y llegar desde atrás ante un rival que defiende cerrado.

A pesar de haber encontrado algunos aspectos débiles en el conjunto que el combinado argentino enfrentará este martes 16 de junio a las 22:00 (horario argentino), el elenco boliviano sufrió una derrota por 4-0 en la previa a un Mundial 2026 en el que pudo clasificar al Repechaje, aunque no alcanzó la fase de grupos.

Con buena relación con el fútbol argentino por su paso por Boca y Vélez, en los que fue suplente la mayor parte del tiempo, y Atlético Tucumán , donde tuvo un gran ciclo como titular, Carlos Lampe adelantó algunos detalles de cómo juega la Selección de Argelia .

"ARGELIA ES UN RIVAL QUE NO PRESIONA BIEN. A LA HORA DE DEFENDER ESTÁ UN POCO PARADO, APUESTA MUCHO AL CONTRAGOLPE" Carlos Lampe analizó al rival de #Argentina en el debut mundialista, tras enfrentarlo con #Bolivia en la derrota por 4-0, en el marco de un amistoso a… pic.twitter.com/0ADJUVJin0

En un amistoso que se disputó a puertas cerradas, el guardameta del combinado boliviano ofició como un espía para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, al anticipar que el argelino es un equipo que apuesta mucho al contragolpe, entre otros conceptos.

El experimentado arquero consideró que el costado derecho de la defensa del conjunto africano es el más flojo, ya que el extremo Riyad Mahrez defiende de manera estática, por lo que pudo filtrar pases por ese costado y fue por dónde más peligro pudieron generar sus compañeros.

De todas formas, Lampe se deshizo en elogios para el destacado delantero con pasado en el Manchester City inglés, que también fue campeón con el Leicester City en la recordada temporada 2015/2016, al asegurar que “es el distinto” que tiene Argelia.

Otro futbolista que Carlos Lampe optó por destacar fue el delantero Mohamed Amoura, a quien definió como un jugador “picante” en el mano a mano y que queda muy atento a las contras, aunque “no decide tan bien”.

Los puntos fuertes de Argelia en el juego

Tras opinar que el elenco que dirige el entrenador suizo Vladimir Petkovic no se destaca por la pelota parada, el arquero opinó que la Selección argentina “no puede mirar por encima a ningún rival a pesar de ser el campeón del Mundo”, ya que “por algo están en un Mundial”.

Lampe sentenció el comentario detallando que cree que la clave del partido es romper al espacio, atacando desde atrás y con remates desde afuera del área ya que Argelia se defiende juntando futbolistas cerca de su arco, replegándose para luego salir en velocidad al contraataque.