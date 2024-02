Paritarias docentes en provincias: la mayoría no cerraron y se complica el inicio de clases

La decisión provincial más fuerte de las últimas horas tiene como escenario a Santa Fe. Este martes, al término de la reunión paritaria, el ministro de Educación, José Goity , informó que la extensión horaria en las escuelas primarias, también conocida como Hora 25 , se cae porque la Nación no envía los fondos, medida que había sido adelantada por Ámbito el fin de semana en una entrevista con el funcionario de Maximiliano Pullaro . Detalló que persiste la mora de enero, febrero será cubierto con recursos provinciales pero "es imposible cubrir con fondos propios lo de marzo". "Si el Gobierno nacional gira los fondos, se restituirá de manera automática, pero desde marzo no hay extensión horaria", sostuvo.

Que pasa con las clases en Córdoba

Este martes se realizó una nueva ronda de diálogo entre el gobierno provincial y a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el único gremio estatal que todavía no acordó y contiene a 80.000 docentes, más 34.000 jubilados. El ministerio de Educación ofreció un acuerdo de cierre de la paritaria 2023 y hasta abril, correspondiente a la paritaria 2024, tomando como referencia el índice de precios al consumidor de la canasta cordobesa, más la incorporación de sumas no remunerativas, de enero, y sentarse a negociar otra vez en mayo. Las asambleas definirán este fin de semana cuál será la respuesta.

Que pasa con las clases en Jujuy

La discusión salarial en Jujuy está abierta y este lunes el gobierno oficializó su propuesta. Un 30% de aumento de incremento en tres: 15% en febrero, el 10% en marzo y un 5% para abril, más el compromiso de abrir el diálogo, si el Gobierno nacional regulariza el giro de fondos.

En ese marco, la ministra de Educación, Miriam Serrano, informó que el inicio de clases que estaba pautado para este lunes se postergará para el 4 de marzo.

Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), informó que desde el gobierno local les informaron que la Nación incumple con las partidas que enviaba hasta diciembre, que son el FONID, la extensión horaria y otras compensaciones salariales. "Este fin de semana decidiremos en los plenarios si se acepta el ofrecimiento", sostuvo Vélez. El combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) también tendrá asambleas para analizar la propuesta oficial.

Que pasa con las clases en Tucumán

Esta semana también arrancaron las negociaciones salariales entre el gobierno provincial y los gremios docentes ATEP, Apemys, AMET y UDT. Los sindicatos pidieron que la discusión incluya el cierre del 2023, que tuvo una inflación de 215%, rechazaron por insuficiente el bono de $40.000 que abona desde hace tres meses la provincia a todos los estatales y que ningún docente cobre menos de la canasta básica, que hoy ronda los $600.000. En el primer encuentro no hubo acuerdo y se espera que haya una nueva reunión el lunes próximo. En las últimas horas, el gobernador Osvaldo Jaldo informó que el gobierno provincial se hará cargo del pago del porcentaje salarial que se cubría con el FONID. "Los docentes tucumanos van a cobrar el incentivo docente, eso no está en discusión. No claudicamos a nivel nacional esos conceptos, pero si la Nación se demora o decide no transferir, la Provincia se va a hacer cargo", anunció. En Tucumán, implican una suma mensual de $1.200 millones.

Que pasa con las clases en Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán informó este martes que abonará con fondos provinciales el FONID, el Módulo Aborigen que se encontraba en el Plan Nacional Alimentario que beneficiaba a familias locales y otros ítems que cortó el Gobierno nacional. Además, a través de suj cuenta en X, indicó que desde el martes 27 de febrero se pagarán los sueldos con el incremento del 25% anunciado hace unos días. "Ante la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno nacional de eliminar las transferencias a las provincias correspondientes al FONID, decidimos afrontar excepcionalmente el pago de estos rubros con fondos del tesoro provincial para este periodo", señaló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/insfran_gildo/status/1759739320133447804&partner=&hide_thread=false Anunciamos que el día martes 27 daremos inicio al cronograma de pago de haberes del personal pasivo y activos de la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de febrero, los que incluyen el aumento salarial del 25% anunciado y la vigencia del salario mínimo de… — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) February 20, 2024

Que pasa con las clases en Misiones

El gobierno misionero otorgará, a partir de febrero, un incremento en los haberes de los docentes del 22%, respecto a la liquidación percibida al 31 de enero. El aumento va en la línea de los otorgados a los demás sectores de la administración pública. Además, en los próximos días se informará la fecha del pago de la suplementaria de movilidad y pasaje retroactivo de enero 2024.

En las últimas horas, el gobernador Hugo Passalacqua, que participó en Salta de una minicumbre con el Ministro del Interior Guillermo Francos, informó que la provincia se hará cargo de la deuda que tiene Nación con los docentes desde diciembre. El mandatario detalló en la red X que adelantará el pago del FONID -$16.450 por cargo- del tercer trimestre del año pasado y estarán acreditados este 29 de febrero. Y el sábado 9 de marzo se acreditarán los fondos de la compensación Salarial Docente Garantía Nacional, pendiente de diciembre de 2023.

Congreso de Ctera

Este jueves, en su sede en CABA, a las 11, se realizará un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en donde se determinarían acciones por la ausencia de convocatoria a paritaria docente nacional por parte del Gobierno, pese a un anuncio que ser realizó la semana pasada. De allí podría surgir un paro nacional para el próximo lunes 26, por lo que se demoraría en un día el inicio de las clases en las provincias en donde estaba previsto el arranque en esa misma jornada. De concretarse la medida de fuerza, se descarta la adhesión en la mayoría de las provincias.

Con informe de Alejandro Spivak.