Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 12 de junio + Agregar ámbito en









Las entidades ajustaron rendimientos y los ahorristas siguen de cerca qué opciones ofrecen mejores retornos para depósitos a 30 días.

Cómo rinden hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar pesos sin asumir riesgos elevados. Aunque el escenario económico cambió de manera significativa en los últimos meses, miles de argentinos siguen observando de cerca qué ofrecen los bancos para decidir dónde colocar su dinero.

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La competencia entre entidades financieras se volvió más visible desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó el sistema de constitución online para clientes y, en algunos casos, también para personas que no poseen cuenta en el banco elegido. Esa posibilidad permitió comparar ofertas con mayor facilidad y generó diferencias importantes entre las tasas disponibles.

Plazo Fijo Plata

En este contexto, el relevamiento publicado por el Banco Central muestra que las entidades mantienen rendimientos dispares para depósitos a 30 días. Mientras algunos bancos tradicionales exhiben tasas más moderadas, otras entidades de menor tamaño buscan captar fondos ofreciendo porcentajes superiores.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 12 de junio Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales (TNA) presentan diferencias relevantes entre los principales jugadores del mercado.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas este 12 de junio son las siguientes: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 14,5%

: 14,5% Banco Galicia : 15%

: 15% Banco Macro : 18,5%

: 18,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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