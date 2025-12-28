Luis Juez defendió el Presupuesto 2026, pero pidió que "la estabilidad llegue al bolsillo" + Seguir en









El senador valoró la aprobación de la iniciativa oficialista, advirtió que la gente no siente la mejora económica y lanzó duras críticas a la dirigencia del fútbol y a sectores del Poder Judicial.

Luis Juez: "Un país serio necesita una hoja de ruta".

El senador nacional Luis Juez destacó la relevancia institucional de cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026, al que definió como una herramienta clave para dar previsibilidad económica y avanzar hacia el equilibrio fiscal, tras dos años sin una ley de gastos que ordene la administración del Estado. De todas formas, pidió que el Gobierno también atienda la situación salarial.

El legislador cordobés remarcó que alcanzar una mayoría de 44 votos en el Senado fue producto de un “trabajo artesanal” y de la reconstrucción de vínculos políticos con gobernadores y senadores de distintas provincias, luego de un período de internas que había debilitado al oficialismo.

“Nos habíamos acostumbrado a lo irregular, a estar 24 meses sin presupuesto. No se puede vivir así, un país serio necesita una hoja de ruta”, sostuvo Juez en diálogo con Radio Rivadavia.

No obstante, aun respaldando el rumbo económico de Javier Milei, fue enfático al advertir que la mejora de las variables macroeconómicas todavía no impacta en la vida diaria: “Yo acompaño a Javier y quiero que le vaya bárbaro, pero hay que decir las cosas como son: la gente no la está pasando bien. Necesitamos que la estabilidad le llegue al bolsillo y se recupere el salario real”.

Luis Juez, alineado con Javier Milei: críticas a la administración de la AFA En otro tramo de la entrevista, el senador se refirió a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a las investigaciones por corrupción. Allí lanzó una crítica directa contra la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, cuestionando los privilegios, las ostentaciones y las presuntas maniobras de cartelización. “No puede haber nichos de corrupción. Me indigna ver estas ostentaciones mientras la gente no llega al pan dulce”, afirmó.

Chiqui Tapia AFP Luis Juez cuestionó al Chiqui Tapia. AFP Juez también rechazó los argumentos vinculados a regulaciones internacionales y fue categórico: “El argumento de que se rigen por normas internacionales es estúpido; el delincuente es delincuente y las tiene que pagar, no importa de qué federación sea”. Por último, apuntó contra la connivencia de sectores del Poder Judicial con la dirigencia deportiva y cuestionó que jueces y fiscales integren tribunales de disciplina de la AFA. “El fútbol es un afrodisíaco peligroso que enloquece a la gente, les da una popularidad y una riqueza que no tenían”, sostuvo, y cerró con una comparación tajante: “Tenemos el ejemplo ético de Messi, de una humildad monstruosa, y una directiva que, aprovechando esa honorabilidad, se hace infinitamente rica. Hasta acá llegamos”.