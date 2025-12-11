Córdoba: Rodrigo de Loredo "raspa" a Luis Juez para disputarle hegemonía opositora Por David Correa + Seguir en









El diputado nacional saliente le pide un "gesto de humildad" para que desista de una candidatura a gobernador en 2027. Luis Picat, el rival menos esperado que dialoga con intendentes radicales.

Otros tiempos, cuando De Loredo y Juez jugaron juntos en las elecciones de 2021.

La oposición en Córdoba tiene en el senador nacional Luis Juez y en el diputado nacional saliente Rodrigo de Loredo a dos protagonistas excluyentes que se disputan cercanía con el presidente Javier Milei, que este viernes llegará a La Docta con su "tour de la gratitud", un distrito que le fue clave en las elecciones presidenciales de hace dos años y en las legislativas nacionales de octubre. A horas de la llegada de jefe de Estado, De Loredo le reclamó a Juez un "gesto de humildad" y pidió que se baje de una hipotética candidatura a gobernador en 2027.

Rodrigo De Loredo sostuvo en una entrevista que Luis Juez tiene en sus manos la posibilidad de derrotar al oficialismo provincial, luego de tres décadas: "El peronismo tiene claro que si el frente no peronista se unifica, esta vez pierde". El mensaje fue directo al senador nacional, con quien jugó en alianza en las legislativas de 2021, a quien le pidió un "gesto de humildad" a dos años de las elecciones provinciales. "Ya perdí con (José Manuel) De la Sota, con (Juan) Schiaretti, con (Martín) Llaryora, con uno de cada color, le dejo lugar a gente joven", expresó el radical, emulando una reflexión de su exsocio. "Si Juez diera este paso, se termina el peronismo en la provincia", enfatizó.

Para remarcar con buenos modales las diferencias que tiene con el senador nacional y ante una consulta, lo describió como "un peronista pero que está en el mundo no peronista". Para el ahora exdiputado, Juez "está en un universo no peronista en este momento, hace tiempo y en buena hora". Casi en simultáneo, Juez anunció que se sumaba al interbloque de LLA en la Cámara alta, dando un paso más de acercamiento con la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1998418325257195766?s=20&partner=&hide_thread=false Es una muy alentadora noticia para el campo el anuncio del gobierno nacional de una nueva rebaja de las retenciones. Otro paso hacia la eliminación de un impuesto que frena las inversiones en el sector agropecuario. La disminución de la presión impositiva liberará la fuerza de la… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 9, 2025 En esta misma entrevista, en un intento por marcar el terreno, fue categórico sobre sus intenciones: "Lo que va a ser indefectible es que habrá una boleta con mi apellido en el 2027 como candidato a gobernador de la provincia de Córdoba". Con estas declaraciones y ahora en el llano, De Loredo procura subirse al ring, sostenerse como un opositor de fuste y mostrarse con cierto predicamento para evitar el desbande de los 170 intendentes radicales, un insumo clave para cualquier plan electoral, que están atravesados por una crisis inédita de en UCR cordobesa. La cosecha de apenas 3,2 puntos en las elecciones legislativas nacionales de octubre, el peor resultado desde 1983, es un reflejo de la profundidad del vía crucis boina blanca.

Un rival inesperado De Loredo sabe que sostenerse en la "vidriera" será cuesta arriba, tras haber fracasado su intento por permanecer en el Congreso y haberse quedado afuera de las listas. Por esta señal de debilidad le apareció un potencial rival como interlocutor con los jefes municipales. El diputado nacional cordobés Luis Picat, de militancia radical y exintendente de Jesús María, que hace tres semanas se afilió a La Libertad Avanza y se sumó al bloque violeta en la Cámara baja, comenzó a dialogar con intendentes radicales para que den el salto a LLA o jueguen como socios para el armado territorial que construye el también diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni, tras el espaldarazo del triunfo violeta en octubre. Aunque no abrió el juego sobre sus pretensiones, nadie descarta que podría aspirar a disputar la gobernación en menos de dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisPicat/status/1998458356466344075?s=20&partner=&hide_thread=false El rumbo está claro. https://t.co/D3MVgLjXcS pic.twitter.com/Vte7rVpyEN — Luis Picat (@LuisPicat) December 9, 2025 Picat se mostró junto al presidente Javier Milei cuando se presentaron los aviones F-16 en Córdoba, hace una semana, y luego mantuvo un contacto con los medios, en donde se mostró alineado con los ejes de la gestión libertaria pero también dejó entrever sus raíces radicales ante una consulta sobre los recursos. "La torta es una sola y hay que repartir. Hay prioridades, por supuesto", señaló, para remarcar que mientras algunos sectores reciben financiamiento, otros -como la niñez, la producción y las universidades- reclaman fondos que no llegan. De todos modos, sostuvo que las casas de altos estudios "reciben lo mismo que se viene dando en los últimos años".