Luis Petri y el embajador de EE.UU refuerzan el alineamiento en industrias de defensa

Cooperación y compromiso

El embajador Stanley inició el ciclo con reflexiones sobre las ventajas de la cooperación e interacción de los sectores industriales de la defensa de ambos países. Abordó las innovaciones que surgen y dominan el mundo actual en medio de conflictos y su traslado a sectores como la comunicación digital.

El caso emblemático de internet, desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono (Darpa, por su sigla en inglés), y también el Sistema de Posicionamiento Global, que el Pentágono construyó para la geolocalización militar y ahora está integrado en los smartphones de usuarios mundiales.

También referenció el compromiso de Estados Unidos de continuar cooperando en ciberseguridad, cita que alude al memorándum firmado en marzo pasado entre Stanley y Petri para avanzar en asuntos de ciberdefensa. Mención más que necesaria frente a una serie de intrusiones sufridas en redes castrenses (EMCO) y del ministerio que obligaron a desarrollar una propia e independiente con fuerte criptografía algorítmica.

El diplomático celebró la adquisición del sistema F-16 que “pone a la Argentina en una tecnología de estado del arte” al nivel de los países más desarrollados. Significativo de lo que constituye la economía moderna impulsada por la tecnología tiene sus raíces en el ejército de Estados Unidos.

A su turno y desde un atril el dijo: “La República Argentina y los Estados Unidos tienen una larga tradición de cooperación en materia de defensa que sin lugar a dudas a partir del 10 de diciembre estamos renovando y revigorizando”.

Ante un público de alto nivel de empresas del sector de defensa nacional como estadounidense, Bell Flight, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Airbus US Space y Maxar, entre otras, el ministro llamó a confiar en el Gobierno. “Esta administración pretende cultivar, potenciar, promocionar y focalizar los ejes en la investigación científica, el desarrollo y el impulso de las capacidades industriales, las actividades que aquí podemos desarrollar incidirán en las industrias de la defensa de ambos países”, dijo Petri.

“Todo lo que aquí surja será transferido directamente a mejorar las capacidades de combate de nuestras fuerzas armadas. Con más seguridad, más tecnología y mejores condiciones para garantizar la paz, en la región y en el país y fundamentalmente a los 48 millones de argentinos”, afirmó.

Frase que en clave estratégica diría: no se trata de prepararse para luchar en una guerra con quien sea sino de disuadir para que eso no suceda y se logra si el país tiene “credibilidad de combate” o sea ganar si ocurre el conflicto. La historia militar mundial demuestra que lo que se haga con la capacidad industrial impactará en la seguridad nacional, sin la primera no se puede alcanzar la otra.

Críticas a gestión de Fernández

Petri aprovechó la tribuna de especialistas y arremetió contra el gobierno de Alberto Fernández. “Hay 215 millones de dólares que fueron transferidos por la gestión anterior a las empresas de la defensa y que ya no están. Nos están faltando. por ejemplo: 17 aviones, son 4 Pampas, 3 Pucarás y 10 IA-100 (entrenador básico) para los que el ministerio de defensa transfirió los fondos y hoy no se encuentran”, mencionó. Cabría preguntar qué rol tuvo el cliente, la Fuerza Aérea, en el contralor del cumplimiento de aquellos contratos con FAdeA.

Continuó enumerando más proyectos inconclusos y contrastó con logros atribuidos a gestiones recientes; la modernización del Tanque Mediano Argentino, dijo “arrancó en 2010 era una remodelación de 74 tanques, en 14 años se modernizaron dos”. “Voy a hacer un anuncio, en seis meses esta gestión pondrá 5 tanques nuevos a desfilar el 9 de julio”.

El ministro agradeció al embajador Stanley la participación activa en la negociación por los cazas F-16 y también los buenos oficios en destrabar un obstáculo que impedía que los aviones P-3 Orion adquiridos a Noruega para la Armada pudieran operar el radar de dotación. Sin ese equipo la aeronave cuya misión es la exploración y vigilancia marítima de largo alcance no es más que de pasajeros.

La PCB en cuestión es un integrado de estándar OTAN que al retirarse, puesto que el país no forma parte de la Alianza; inhabilitaba la correcta operación y funcionamiento del radar.

Se autorizó su inclusión y uso por intermediación del embajador Stanley y recomendación de la general Laura Richardson, titular del Comando Sur y el contralmirante James Aiken, comandante de las Fuerzas Navales del Comando sur.