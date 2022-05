Macri, eje para desactivar interna en Frente de Todos

En ese marco, añadió: "No tenemos derecho a dejar a los argentinos a la intemperie de lo peor de la derecha que no tiene ningún escrúpulo".

Con ese argumento, llamó a contribuir sobre "un sendero que tiene que ser muy claro en el crecimiento, trabajo y mejora del poder adquisitivo". "Hay logros muy claros. Se recuperó todo lo que se perdió en pandemia, el desempleo está en sus niveles más bajos y se viene recuperando empleo en todos los sectores de la economía y hay récord en materias de exportaciones. Pero tenemos dos desafíos muy claros, que es tener los dólares para seguir creciendo y fundamentalmente mejorar los salarios y el poder de compra para que la plata alcance porque la billetera está flaca", detalló. Asimismo, el ministro afirmó que el debate dentro del FdT no lo asusta "para nada", sino que tiene que estar ordenado "en función de un objetivo que es consolidar la coalición", y señaló que existen "muchas más coincidencias que las que los medios quieren amplificar". "Es importante que tomemos propuestas que pueden venir de (el diputado) Máximo Kirchner, o (del presidente de la Cámara) Sergio Massa y de cualquier integrante del FdT", remarcó. Además, aseguró que "no hay dudas" que la opinión de la vicepresidenta Cristina de Kirchner "es escuchada por su relevancia, claridad conceptual y su experiencia", y porque, "cada vez que opina, quiere lo mejor para el FdT". "Si logramos bajar el ruido de la coalición, se va a escuchar más fuerte el ruido de ellos. Tenemos que tener claro que el FdT es mucho más grande que el acuerdo entre Alberto (Fernández) y Cristina", completó.

El santafesino Agustín Rossi, dirigente de consulta del Presidente, también pidió "dar el debate fuera de las redes sociales, nos pone en un lugar distinto, nuestra construcción política se da en la calle en todo el territorio", al participar el fin de semana en Mendoza de un plenario de la Corriente Nacional de la Militancia junto al presidente del bloque del FdT de Diputados, Germán Martínez; la diputada Victoria Tolosa Paz; el vicepresidente del Banco Central, Sergio Woyecheszen; y el secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona. El exministro de Defensa llamó a tener responsabilidad política y defender al gobierno al advertir que "lo que está en juego en las próximas elecciones son las conquistas de los últimos 70 años del peronismo" y sostuvo que "no solo van a venir por el peronismo, sino por todos los derechos laborables, vacaciones pagas, aguinaldo". En otro tramo, Rossi sostuvo que "está bien el debate, pero está lindo si estás en la oposición, no podemos estar en debate permanente, tiene que bajar la intensidad", y manifestó que si se mantienen las diferencias "para eso están las PASO". "Peronismo-kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos convencidos de ser albertistas?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina, y ¿por qué no estamos convencidos de ser cristinistas hoy?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas", expresó. Durante su discurso, también resaltó que "a este Presidente le tocó una pandemia y una guerra, es un contexto diferente, y sabemos que hay preocupación por la inflación, pero también sabemos que se bajó a 7 de desocupación" y destacó que en "los cuatro años de Macri no se logró nunca bajar la desocupación".