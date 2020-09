Macri, en Zoom de Cambiemos, pidió no caer en el populismo

“Desde Juntos por el Cambio reiteramos nuestra preocupación por la creciente tensión política y social que se ha visto agravada por los hechos sucedidos en la última semana. El país necesita, y reclama, sensatez política y cordura institucional”, comienza el texto de la oposición.

El documento también hace referencia a la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que anunció el presidente Alberto Fernández para fortalecer el Fondo de Financiamiento Fiscal. “La grave crisis policial en la Provincia de Buenos Aires, es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial”, consigan desde Juntos por el Cambio.

En la misma línea, afirman que el Gobierno “no puede pretender resolver la crisis echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían y transfiriendo parte importante de la PFA, sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias”.

“Debe el Gobierno frenar el concepto de federalismo invertido que pretende instaurar afirmado en la discrecionalidad del manejo de fondos públicos no coparticipables creando profundas inequidades y disponiendo a voluntad de los recursos coparticipables, todo ello para consolidar una estrategia electoral en el principal distrito del país con miras a la renovación parlamentaria del año próximo. Debe reestablecer el instrumento del diálogo y la negociación, propias de países estables y democracias no autoritarias. En democracia no hay victorias totales”, reza el texto de la oposición.