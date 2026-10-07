"Provocadora": críticas en Reino Unido a la bandera de Malvinas en la despedida de Messi y reavivó la tensión con Inglaterra

La imagen del plantel argentino junto a la bandera encendió críticas en Reino Unido y volvió a colocar la disputa por las islas en el centro de la escena.

Un diario de Reino Unido reaccionó a la despedida del capitán de la Selección Lionel Messi , luego de que la bandera con el mensaje " Las Malvinas son argentinas" fuera usada en el partido de fútbol contra Benín . El medio británico afirmó que la Argentina podría volver a ser sancionada tras el uso de la "pancarta provocadora".

Se trató de la bandera creada espontáneamente momentos antes del partido contra Inglaterra durante el Mundial 2026 , que volvió a ser foco de críticas.

En esta ocasión, la bandera fue usada durante el himno nacional, interpretado por el veterano de la Guerra Fabio Santana quien también hizo alusión al conflicto usando una remera blanca con el dibujo de las Islas en el pecho.

Así, el diario The Sun puso el foco este miércoles en la posibilidad de que la Argentina vuelva a ser sancionada por la FIFA , en una nota titulada "Lionel Messi fue fotografiado con una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas" durante su partido de despedida, reavivándose así la rivalidad con Inglaterra ".

En el interior de la nota, el medio destacó que la Argentina "corre el riesgo de recibir otra sanción de la FIFA, tras desplegar una pancarta que reivindicaba a las Islas". Posteriormente, la nota destacó que los miembros del equipo de la Selección, junto a Lionel Scaloni, "posaron junto a la pancarta provocadora".

Uno de los protagonistas fue Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, quien ingresó al terreno de juego con la bandera sobre sus hombros para participar del homenaje previo al partido. Después, integrantes del plantel argentino y Lionel Scaloni posaron junto a la bandera. Luego del encuentro, Santana compartió una serie de fotos en el campo junto a los jugadores y con la bandera "abrazándolo" de cara a las cámaras.

La bandera, junto a Santana durante el Himno. Redes sociales

El antecedente en el Mundial

The Sun recordó que la Selección argentina ya había recibido una importante multa por parte de la FIFA durante el Mundial, por entonces de u$s300 mil y estuvo relacionada con distintas infracciones, entre ellas manifestaciones de carácter no deportivo, mala conducta y acusaciones vinculadas a cánticos y gestos discriminatorios.

El diario también recordó un episodio ocurrido durante la Copa del Mundo, cuando una bandera con la misma reivindicación apareció después del partido entre Argentina e Inglaterra. En aquella oportunidad, según The Sun, la bandera había ingresado al estadio escondida en la ropa interior de un hincha y luego fue desplegada sobre el campo de juego.