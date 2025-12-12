ADEPA celebró su 63º aniversario con una jornada dedicada al rol del periodismo + Seguir en









Autoridades de la asociación, invitados del sector político, judicial y académico, y referentes de medios participaron de una ceremonia en la que se destacaron la importancia del debate público y la responsabilidad profesional.

El presidente de Adepa, Martín Etchevers.

Durante la cena por el 63º aniversario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el presidente de la entidad, Martín Etchevers, subrayó la importancia de preservar la libertad de expresión y la independencia entre los medios y el Gobierno.

Frente a un auditorio colmado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, Etchevers señaló que la tensión entre prensa y poder “existe por definición democrática” y remarcó que el periodismo busca cumplir su rol sin convertirse en adversario de nadie. “El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo. La tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda. Pero no necesita ni debe ser traumática”, expresó.

En su intervención, insistió en que la información y la mirada externa aportadas por los medios pueden contribuir a visibilizar realidades desconocidas y enriquecer el debate público. Además, destacó que un clima con menos confrontación verbal favorece discusiones más enfocadas y constructivas.

Nicolás Bocache y Gabriel Morini. El director de medios de Grupo Indalo, Nicolás Bocache, y el director de Ámbito Financiero, Gabriel Morini. “No tengan dudas de que, cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial. Se pueden debatir reformar estructurales sin caer en extremos irreconciliables”, añadió.

La velada reunió a más de 350 invitados, entre ellos autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, gobernadores, diplomáticos, representantes de universidades y figuras del ámbito periodístico. También se reconoció a personalidades judiciales, y del periodismo en un encuentro que combinó conmemoración y reflexión sobre el rol de la prensa.

adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también participó de la velada. Como parte del programa, el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, dirigió unas palabras a los presentes. En su discurso, remarcó que tanto funcionarios como periodistas sostienen su credibilidad en la coherencia entre lo que dicen y lo que finalmente ocurre. “Nosotros estamos para gobernar y ustedes para contar la verdad. Y confiamos en que, si hacemos las cosas bien, lo van a contar; y, si hacemos las cosas mal, lo van a contar”, dijo. Adorni expresó que el Gobierno valora la verdad como principio rector e insistió en que la prensa debe comunicar los aciertos y errores de la gestión con la misma libertad. “Mientras yo sea jefe de Gabinete y el presidente sea Javier Milei, siempre habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina”, concluyó. Morini Rosatti El director de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, junto al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

