Javier Milei presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso el próximo domingo

Según pudo averiguar Ámbito, el Presidente defenderá su presupuesto previsto para el año que viene ante el Congreso en la Cámara de Diputados. Al no ser una sesión oficial, aún no se conocen los nombres de los diputados que estarán presentes durante la defensa del mandatario.

Los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, presidida por el diputado José Luis Espert, no tenían programada la citación al Jefe de Estado y, por lo tanto, no estaba en los planes realizar las preguntas de rigor.

Javier Milei se prepara para presentar el Presupuesto 2025: cómo será la exposición

Según pudo saber Ámbito, en su discurso el mandatario brindará con detalles el plan de ingresos y gastos para el próximo año, en una exposición en la que hará énfasis en el "déficit cero", el ajuste fiscal y dará las proyecciones para el dólar y la inflación.

La presencia de Milei en el Congreso para presentar el Presupuesto será la primera vez en la que un jefe de Estado concurrirá al Parlamento para defender la denominada "Ley de leyes".

Se especula con los detalles de la presencia del Jefe de Estado en el palacio del Poder Legislativo. Habrá una disposición especial dentro del Congreso para el encuentro entre el Presidente y los diputados y senadores. Una de las opciones que se maneja por el momento es la de utilizar el auditorio más grande del Congreso, constituido en la Comisión de Presupuesto, para albergar al mandatario, funcionarios del Gobierno, legisladores y otros asistentes.

Presupuesto: el Gobierno planea seguir con la motosierra en 2025

El recorte de gastos no se va a terminar aún cuando el Gobierno alcance este año el equilibrio de las cuentas del Estado. Y eso se debe a que el equipo económico plantea para 2025 una pérdida de recursos por la eliminación y rebaja de impuestos.

Así lo anticipó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una charla que ofreció a empresarios del seguro en un encuentro esta semana.

“No estamos conformes con este superávit financiero. Nosotros vamos a trabajar para tener un superávit financiero con reducción de gastos, porque eso me va a permitir mantener el superávit financiero con baja de impuestos”, explicó el funcionario quien oficia como virtual número dos del Palacio de Hacienda.

Es por eso que el próximo 15 de septiembre el presidente Javier Milei irá al Congreso a explicar el Presupuesto 2025, el cual de movida tendrá la eliminación del Impuesto PAIS que representa el 6% de la recaudación total. Es el quinto impuesto de mayor importancia en la estructura tributaria en la actualidad.