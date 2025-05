Manuel Adorni y el uso electoral de su cargo: retoma conferencias con reciclado de anuncios de campaña

Adorni aceleró en la recta final de campaña con maniobras poco transparentes, en la búsqueda de polarizar el domingo con el candidato del peronismo, Leandro Santoro. Necesita LLA despegarse de Silvia Lospennato, del PRO, para mantener chances de imponerse el domingo y, luego, avanzar sobre el macrismo para terminar el proceso de fagocitación. Los amarillos, en tanto, intentan sacar provecho de la caída de Ficha Limpia en el Senado, proyecto rechazado por el pacto entre Milei y el líder político misionero Carlos Rovira, quien ordenó a los senadores provinciales bajar el pulgar a la iniciativa.

Antes, el vocero se había puesto al frente del anuncio de la eliminación por completo de los aranceles de importación de celulares. Un hecho que podría derivar en pérdida de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, como indicó el ministro Federico Sturzenegger, pero que mejorará los precios en los locales de venta de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes, en tanto, ensayó una explicación a las polémicas y presuntos delitos de la administración libertaria en el PAMI.

“Si ustedes pretenden que yo, de acá en más, no trabaje más y no venga a Casa Rosada a hacer mi trabajo, eso no va a pasar”, increpó Adorni desde el atril a los periodistas acreditados, quienes cuestionaron la repentina aparición del vocero. En el primer cuatrimestre hizo apenas 14 conferencias, contra 72 que había hecho en el mismo lapso de 2024. “Se acordó de trabajar justo ahora”, se mofaba incluso un funcionario del Gobierno, reconociendo la aparición electoralista del vocero.

Inclusive, de seguir realizando los anuncios que evitó hacer durante todo este tiempo, Adorni podría estar violando la veda electoral que rige para el resto de los candidatos. Quizás, encuentre vericuetos legales para justificar una acción más del orden de la ética.