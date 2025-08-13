Caso $LIBRA: nuevos congelamientos y pedido de cooperación a El Salvador

Conelaron criptoactivos en la moneda USDT por un total de 323.275 dólares en la investigación por $LIBRA.

A pedido de la Fiscalía, la Jueza Federal María Servini , ordenó el congelamiento de criptoactivos en la moneda USDT por un total de 323.275 dólares , alojados en dos direcciones virtuales identificadas en el marco de la investigación por el caso $LIBRA.

La medida fue adoptada a partir del requerimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano , junto con la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli , y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena .

La resolución judicial dispuso el libramiento de un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador, en el marco del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal (Ley 25.911), para dar curso a la cooperación internacional que permita asegurar los fondos en el extranjero.

Asimismo, se ordenó el diligenciamiento de un oficio a Tether International, SA de CV, empresa emisora de la criptomoneda USDT, que confirmó haber efectivizado el congelamiento.

Todo ello, tras el análisis de trazabilidad efectuado por el Ministerio Público Fiscal, a partir de información proporcionada por parte del proveedor de servicios de activos virtuales Binance sobre movimientos transaccionales atribuidos a dos de los investigados, Mauricio Gaspar Novelli y a Manuel Terrones Godoy , en el marco de la prohibición de innovar ya dispuesta en la causa.

Se detectó que los nombrados ostentaban la copropiedad de una dirección de “multisignature” o de firma múltiple (aquellas que requieren la aprobación de múltiples claves privadas -firmas- para autorizar una transacción).

Las dos direcciones en las que se congelaron USDT 323.275 fueron destinatarias de fondos provenientes de dicha dirección multifirma, por lo cual se requirió su congelamiento tras considerar que los USDT allí alojados podrían constituir objeto de los delitos investigados, según informó fiscales.gob.ar

En efecto, surgía que la totalidad de los movimientos de la dirección multifirma se concentraban entre los primeros días de diciembre de 2024 y febrero de 2025, es decir que la actividad comenzó pocas semanas después de haberse celebrado el “Tech Forum Argentina 2024” en octubre del año pasado y había cesado en el mismo mes del lanzamiento del token $LIBRA.

A su vez, se determinó que uno de los ingresos de fondos más importantes a la dirección multifirma, data de fecha 4 de febrero de este año provenientes del Exchange BITGET, lo que adquirió especial relevancia para la vinculación de los USDT congelados con los hechos investigados, ya que, de acuerdo con la prueba incorporada, ese día Novelli había abierto dos cajas de seguridad en una sucursal del “Banco de Galicia y Buenos Aires SAU”, cuyo contenido fue retirado el 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA.

La investigación se inició en febrero de 2025 y procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Entre los imputados figuran además el presidente Javier Milei y su hermana Karina.