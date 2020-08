Marcha del 17 de agosto: ¿a qué hora es?

Sin embargo, como la medida no cuenta con el aval de los principales referentes del espacio, desde ambos sectores de la oposición aclararon que "no se trata de una convocatoria partidaria".

"Yo no estoy convocando, yo voy a participar. Es muy importante en este momento plantear algunos temas que están sucediendo y que son de enorme gravedad", sostuvo la ex ministra de Seguridad, quien señaló que cuestionarán "la cuarentena eterna, la reforma judicial que busca impunidad y la inseguridad".

En declaraciones radiales, la referente opositora subrayó que el PRO "no convoca a ninguna marcha: son marchas ciudadanas".

Por su parte, el ex secretario de Salud durante del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein aseguró que no irá a la marcha contra el Gobierno, ya que "no es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle" y consideró que la marcha "no es beneficiosa".

"No es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle, pero hay que entender el hartazgo", sostuvo el ex ministro en declaraciones radiales.