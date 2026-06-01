El cajero que terminó con una fortuna de u$s2.000 millones en el banco: la historia de Anthony Hsieh

El hoy empresario atravesó varias dificultades hasta llegar a obtener la fortuna que hoy ostenta, por la cual trabajó mucho.

El empresario tuvo una idea que lo ayudó a ganar mucho en reiteradas ocasiones.

Hay historias que siguen sorprendiendo a todo el mundo, en especial cuando sus protagonistas consiguen ganar millones y tienen un origen completamente alejado del lujo que hoy ostentan. Anthony Hsieh es uno de esos ejemplos, sobre todo al conocer su pasado.

Las dificultades que atravesó antes de alcanzar la fortuna que tiene hoy explican el camino que recorrió hasta llegar al éxito. Desde su arribo a Estados Unidos hasta los empleos previos a convertirse en uno de los multimillonarios más importantes de su sector.

Anthony Hsieh nació en Taiwán y llegó a California con su familia a comienzos de la década de 1970, dejaron una vida cómoda en su país y empezaron de nuevo en Estados Unidos sin hablar inglés. Su padre trabajó como cocinero mientras ahorraba para abrir un comercio propio.

Sin saber inglés, su familia decidió empezar de cero en Estados Unidos cuando él era aún un niño.

Desde chico tuvo un papel importante en la economía de la casa. A los ocho años ayudaba a sus padres con compras grandes , autos y la hipoteca de la primera vivienda familiar. Ese contacto temprano con bancos, pagos y documentos le dio la experiencia que después usaría en su carrera.

En la adolescencia trabajó como cajero en la licorería familiar de Long Beach . A los 14 años, un hombre armado entró al local, le apuntó a la cabeza y le pidió que vaciara la caja registradora. Más adelante sufrió otros dos robos a mano armada en el mismo lugar.

Sus padres querían que estudiara medicina, pero le tenía miedo a la sangre. Después pensaron en odontología, aunque tampoco era una opción que le interesara. Terminó en la Universidad Estatal de California, Fullerton, donde jugó al béisbol.

El ingreso al crédito hipotecario llegó por una recomendación. Después de un entrenamiento, el padre de uno de sus compañeros le sugirió trabajar en ese sector. Hsieh se presentó en una firma chica de préstamos, pidió un puesto como agente y fue contratado ese mismo día.

Un negocio redondo: cómo se convirtió en millonario

Después de cuatro años como empleado, Hsieh quiso quedarse con la firma donde trabajaba. En 1989 ofreció comprarla y los dueños aceptaron. Con esa operación pasó de agente de préstamos a propietario de una compañía que todavía funcionaba con métodos antiguos.

El cambio empezó por la forma de trabajar. Sacó máquinas de escribir y faxes, sumó computadoras, creó un sitio web y cambió el nombre a LoansDirect. Al principio, los clientes seguían yendo a oficinas físicas para pedir préstamos destinados a la compra de viviendas.

A mediados de la década de 1990, Hsieh llevó ese trámite a internet. LoansDirect.com empezó a recibir solicitudes online cuando ese canal todavía era poco común en el mercado hipotecario. En 2001 vendió la firma a E-Trade por u$s35 millones, poco antes del estallido de la burbuja puntocom.

Tras esa venta se tomó un año alejado del trabajo y se dedicó a la pesca deportiva de marlín. En 2002 volvió con HomeLoanCenter.com, una plataforma que ofrecía opciones hipotecarias en los 50 estados de Estados Unidos. Dos años más tarde la vendió a LendingTree, aunque el monto de la operación no fue informado.

En 2010 lanzó LoanDepot, su proyecto de mayor peso. Esta vez no armó una plataforma para conectar clientes con prestamistas, sino una entidad que otorgaba crédito de manera directa.

Desde su creación, financió más de u$s250 mil millones en préstamos al consumo. La compañía tuvo ingresos por u$s4.3 mil millones en 2020 y salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York en febrero de 2021. La oferta pública recaudó u$s62 millones en efectivo.

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Miles de millones: el patrimonio de Anthony Hsieh

El patrimonio neto de Anthony Hsieh fue estimado en u$s2 mil millones, según distintos medios especializados en el tema. La cifra surge principalmente de su participación accionaria en el negocio que lo llevó a Wall Street, además del dinero acumulado en operaciones anteriores dentro del mercado.

Su fortuna también se refleja en propiedades de alto valor. En 2014 pagó u$s16 millones por una mansión en una urbanización privada de Newport Beach, California. Seis años más tarde compró otra casa en la misma zona por u$s61 millones, una operación señalada como la compra residencial más cara del condado de Orange hasta ese momento.

Hsieh también destina parte de su dinero a la pesca deportiva. Es dueño y capitán del Team Bad Company, un equipo que compite a nivel internacional y ganó más de u$s6 millones en premios. En esas competencias, llegó a capturar marlines azules y negros de más de 400 kilos.