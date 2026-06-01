Los ingresos de hospitality del Mundial 2026 ya superaron las cifras de Qatar 2022 Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









La Copa del Mundo que comenzará el jueves 11 se perfila como un negocio récord también fuera del terreno de juego, con un programa de hospitality que ya supera las cifras de ventas alcanzadas en el Mundial pasado y entradas por 35.000 dólares en la final.

Las ventas mediante el programa oficial de hospitality de la FIFA ya superaron desde hace un año la cifra total de ventas para el mismo servicio en la edición pasada de Qatar 2022. @FIFA

On Location, proveedor oficial de los servicios de hospitality para el Mundial 2026, afirma que las ventas mediante su programa oficial de hospitality están siendo muy fuertes y que ya superaron desde hace un año la cifra total de ventas para el mismo servicio en la edición pasada de Qatar 2022.

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Los servicios de hospitality ofrecidos por On Location han tenido interés en los cincuenta estados federales de Estados Unidos. A eso se le debe sumar el impacto internacional, que ha sido en más de 125 países. Es una cifra significativa, ya que indica que el evento está llegando incluso a población de países no clasificados.

En esta edición 2026 tomarán parte 48 selecciones, las cuales diputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá

La compañía On Location es referente en experiencias premium y tras un largo proceso de selección, se hizo en 2024 con el programa de servicios preferentes para el Mundial de fútbol de Canadá, Estados Unidos y México.

Tiene alianzas con competiciones de prestigio internacional como la National Football League (NFL), la Ultimate Fight Championship (UFC) y la World Wrestling Entertainment (WWE).

Paul Caine, presidente de On Location, celebró el éxito del torneo: “El impulso que estamos viendo refleja el apetito global por lo que será el programa de hospitalidad más exitoso en la historia de los Mundiales; el año 2026 está llamado a ser el más grande en la historia de la hospitalidad deportiva, y On Location sigue liderando la industria gracias a nuestra trayectoria inigualable y a nuestras alianzas con FIFA, NFL, LA28, UFC, WWE y la NCAA”. FIFA HOSPITALITY la FIFA, a través de On Location, proveedor oficial de los servicios de hospitality para el Mundial de fútbol de 2026, ofrece paquetes lujosos y hasta suites para presenciar la Copa del Mundo. @FIFA Por su parte, Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, afirmó que desde la entidad están “orgullosos de ver cómo aficionados e invitados corporativos de todo el mundo están acogiendo con entusiasmo lo que será una experiencia verdaderamente inolvidable”. Añade que esperan “dar la bienvenida a estos invitados en Canadá, México y Estados Unidos, donde disfrutarán de un servicio de primer nivel, acceso privilegiado y la atmósfera única del mayor espectáculo del planeta”. Las entradas VIP están disponibles a través de la web de FIFA, abiertas a todo el público. En el caso de Estados Unidos, su precio mínimo suele estar en torno a los u$s1000 y aumentan dependiendo de la zona, la ciudad y el nivel del partido. Para la final, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, el costo por persona de una entrada es de u$s35.000.