Presupuesto 2023: la oposición advirtió que no habrá "tratamiento exprés"

La oposición salió a marcarle la cancha al oficialismo y advirtió que el Presupuesto 2023 “no tendrá un tratamiento exprés”. Así lo dejó en claro este domingo el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien además aseguró que no quiere que se repita la experiencia del 2022, donde la discusión no se realizó y no hubo aprobación del proyecto.