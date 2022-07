El llamado de Alberto Fernández a Cristina Kirchner: cómo fue el pedido de Estela de Carlotto

"Cuando está en juego algo tan sublime como nuestra patria, nuestra gente y nuestro futuro hay que jugársela aunque moleste. Alberto es un hombre espléndido, bueno y sano. Hablé con él y se lo dije", detalló Carlotto en diálogo con C5N este domingo. Ella fue la clave para destrabar el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, caído desde hace tiempo por diferencias en la gestión.

“Le dije que insista, que no se quede con una llamada que no te atienden. Nosotros hemos hecho de todo para tener noticias en 46 años”, contó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto llamó al mandatario en la tarde de este domingo, para explicarle que debía insistir para hablar con la expresidenta: "Lo llamé como un amigo. Lo conozco y lo quiero tanto. Por eso esta decisión mía, que me salió de corazón y del alma para él y ella", agregó.

Emocionada, la reconocida referente de los Derechos Humanos dio testimonio de los entretelones de esa llamada, crucial para definir el destino de la gestión del Gobierno, en uno de los momentos más difíciles desde que asumió el Frente de Todos en 2019.

"Alberto y Cristina van a estar juntos, es lo que sueño y quiero. Haría el desafío más grande y lo inoportuno para que se solucione hoy este problema y para seguir con la fórmula que integra nuestra Patria. Sin ellos dos nada sirve", aseguró. Y remarcó que “tienen que estar juntos porque para eso los votó el pueblo”, en un claro mensaje de llamado a la unidad y dejar de lado las diferencias en el seno del Poder Ejecutivo.

En la entrevista, Carlotto aclaró que no tiene “teléfono de Cristina Kirchner”, razón por la que no se contactó directamente con ella. “La quise llamar para retarla. Le hubiese dicho que por favor piense en la Patria, en el país, en lo que estamos perdiendo. Que deje de lado la interrupción porque ambos se eligieron entre sí”, precisó.