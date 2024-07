Martín Menem apuntó contra los que faltaron al Pacto de Mayo: "Egos personales"

“ Es un punto de inflexión en lo que queremos para Argentina por 40 años ”, consideró el titular de la Cámara de Diputados y entendió que el Pacto de Mayo "no es para los políticos de turno, sino para las próximas generaciones”. En ese sentido, se refirió al punto de educación, incorporado en la nueva modificación del acuerdo: "Se nos ha colado por la ventana este proceso de desalfabetización y tenemos un montón de pibes que tienen una edad ya importante y no comprenden lo que leen”.

Además, criticó a los ausentes en el encuentro en Tucumán : "Hay una mezcla de los que están pensando en su futuro político y no están teniendo en cuenta lo importante que es esto, tal vez los egos personales, tal vez alguna cuestión ideológica ”.

La agenda parlamentaria de Martín Menem y Javier Milei

El entrevistado por Feinmann este martes 9 de julio sostuvo que hay un pedido de sesión que hizo la Libertad Avanza junto con algunos diputados del PRO. “La ley Hojarasca, reforma política y demás van a estar en primera fila en cuanto a importancia y obviamente en términos temporales lo más antes posible”, detalló.

Por otra parte, mencionó que desde LLA intentarán colocar en la reforma política la eliminación de las PASO: “Se está terminando de definir, todavía no está el proyecto terminado, pero está bastante avanzado. Es probable que la incluya”.

Qué dijeron los gobernadores opositores

Javier Milei firmó junto a 17 gobernadores el Pacto de Mayo en Tucumán. En contrapartida, no asistieron los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa); y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El mandatario no dejó pasar las ausencias, ya que los criticó por no haber participado cuando recitó su discurso.

Kicillof se refirió al pacto en su cuenta de la red social X, donde escribió: ''El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses''.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tampoco presenció el evento, contrario a lo que se esperaba: ''Hoy, esa Patria sufre en cada santacruceño que tiene frío, mientras campea la peor tormenta de los últimos 60 años, que obligó a nuestro gobierno a nuevos sacrificios y esfuerzos. No es tiempo de fiestas ni grandes actos. Cada dispendio del Estado tiene destino: acompañar al pueblo y enfrentar las consecuencias de esta crisis climática inédita'', detalló.

El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses.



Eso es luchar hoy por nuestra independencia: trabajar por una… pic.twitter.com/gdRrO4AvTM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2024

Quintela, en tanto, acudió el martes a la Casa Rosada para rubricar el traspaso de obra pública a La Rioja. Aunque destacó la buena voluntad de Francos y la necesidad de enriquecer el diálogo con Nación, el gesto no fue suficiente para granjearse el apoyo del mandamás norteño, quien reiteró su negativa a suscribir el documento presidencial, ya que consideró que son "10 puntos que fueron impuestos, sin negociaciones previas". ''La Rioja luchó y siempre luchará por una Independencia verdaderamente federal'', manifestó en su cuenta de X.

Por último, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto describió: "La historia de nuestra independencia nos enseña que la fuerza de la Argentina radica en su diversidad, reflejada en el federalismo que nos une y da sustento como nación. "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con estos principios que garantizan el bienestar de todas las y los argentinos. Como siempre, pero más que nunca".

Javier Milei dijo qué pasará si los gobernadores no cumplen con el Pacto de Mayo

El jefe de Estado contestó a través de la plataforma X (ex Twitter) preguntas de sus seguidores en medio de los festejos por el Día de la Independencia. En esa dinámica, uno de los usuarios consultó: "¿Y si los firmantes del Pacto de Mayo no cumplen con lo pactado?".

Ante la pregunta, Milei no dio lugar a negativas por parte de los gobernadores: "No parece un escenario razonable dado lo esencial de dichos puntos".

No parece un escenario razonable dado lo esencial de dichos puntos... — Javier Milei (@JMilei) July 9, 2024

Los principales cambios económicos del acuerdo están vinculados a las desregulación de la economía; reformas fiscales, laborales y previsionales; reducción del gasto público, con equilibrio fiscal; explotación de los recursos naturales; apertura de la economía; y rediscutir la coparticipación con las provincias.