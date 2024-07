Pacto de Mayo: una foto magra de Javier Milei, punto de partida para reconstruir consensos y acelerar la gestión

La postal de Tucumán no fue la esperada por Javier Milei cuando en el 1 de marzo, desde el Congreso Nacional, convocó al Pacto de Mayo. La pintura de la política, los gremios y el Poder Judicial a sus pies, reconociendo su liderazgo para un acuerdo refundacional, no fue tal. Si la imagen apuntaba a ser el punto de partida para la fase 2 de la gestión, una suerte de relanzamiento del Gobierno, el Presidente deberá interpelar con otros modos y con mejores resultados a aquellos que no se vieron tentados a posar para la foto en la Casa Histórica. Por más simbolismo independentista al que haya apelado La Libertad Avanza en las tarjetas virtuales de invitación.