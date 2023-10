Massa encabeza su cierre de campaña junto a trabajadores en una fábrica

De cara a las elecciones que se celebrarán el domingo , el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) , Sergio Massa , encabezará este jueves su cierre de campaña en una fábrica junto a trabajadores para "contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre" y "cuáles van a ser las prioridades" de su eventual administración.

El ministro y candidato señaló que el domingo UP "va a hacer una excelente elección; yo no soy de los que comen la liebre antes de cazarla, mucho menos repartirla, por eso no ando repartiendo cargos", insistió.