Ante ello, uno de los dirigentes del triunvirato directivo de la CGT, Héctor Daer, respondió: “Lo de Macri es un criterio de venganza que me parece que hay que borrarlo absolutamente de la sociedad. Macri es un tipo que se frustró porque en los cuatro años vino a demoler todo y no pudo demoler nada. Tienen una frustración congénita de ese período. Bajo ningún punto de vista, ni nosotros ni los jóvenes estamos dispuestos a una batalla campal para debatir ideas".

En diálogo con Radio 10, Daer señaló que "no importa si somos orcos o no somos orcos, se vanalizó el hecho de pedirle a los jóvenes que vayan a enfrentar a otro sector de la sociedad. No hay sociedad moderna que se esté planteando un futuro de esa manera”. En contrapartida, opinó que “Milei está convencido de lo que dice, no lo veo como instrumento. Ahora, no me cabe duda de que Macri lo quiere como instrumento. Espero que Milei no sea el instrumento de Macri”.

Convocatoria de la CGT: unidad contra la reforma laboral y los escraches

Como parte de la celebración de la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que escogió como delegado a Alejandro Gramajo, líderes de la CGT y dirigentes de movimientos sociales y del peronismo se reunieron en la sede de la central obrera para expresar su estado de organización y alerta ante la posibilidad de medidas regresivas al sector de trabajadores.

UTEP CGT Daer Gramajo Moyano Alejandro Gramajo con Héctor Daer y Pablo Moyano. Foto: Agencia Télam.

"Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en salir a la calle", manifestó Pablo Moyano. Luego, Héctor Daer pidió resistir al paquete de medidas libertarias conocidas como "ley ómnibus" para " que no sea un ómnibus que pase por arriba de los trabajadores”.

Asimismo, los presentes se expresaron en contra de los escraches sufridos en la vía pública por Juan Grabois, dirigente social que fue invitado a la convocatoria. Participaron del encuentro dirigentes como Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, y Hugo Godoy, su par de la CTA Autónoma, junto a otros directivos del Consejo Directivo de la CGT y referentes políticos como Daniel Menéndez, Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Raquel Olmos, Andrés Larroque y Walter Correa.