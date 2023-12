Mauricio Macri podría ser nuevo presidente del PRO tras la renuncia de Bullrich

"Si Patricia Bullrich es funcionaria del gobierno de Milei no puede seguir siendo presidenta del partido": la frase, proveniente del ex ministro del Interior y gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio, no hizo más que visibilizar las consecuencias extendidas de la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sin embargo, recuperan peso ante la renovación de autoridades del PRO del PRO en el 2024.