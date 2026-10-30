Mauricio Macri descartó un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para 2027: "No han avanzado nada"

El expresidente se refirió a las negociaciones entre ambos espacios durante un evento solidario organizado por María Eugenia Vidal. Pese a los contactos entre dirigentes, todavía no se conformó una mesa de trabajo para definir una posible alianza electoral.

Macri descartó avances en un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

El expresidente Mauricio Macri aseguró que las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) no registraron avances concretos hacia un eventual acuerdo electoral para las elecciones presidenciales de 2027 . Sus declaraciones se produjeron durante el encuentro solidario anual de "Hacemos!" , organizado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal .

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“No han avanzado nada” , respondió el exmandatario cuando fue consultado por periodistas sobre el estado de las negociaciones entre su partido y el espacio político que encabeza el presidente Javier Milei .

La declaración tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo , donde se desarrolló la actividad solidaria, y reflejó la falta de definiciones sobre una eventual estrategia electoral conjunta entre ambas fuerzas.

Si bien dirigentes del macrismo y representantes del oficialismo mantuvieron reuniones para explorar posibles entendimientos políticos, esos contactos todavía no derivaron en la conformación de una mesa formal de negociación para las próximas elecciones.

Las palabras de Macri se sumaron a las declaraciones realizadas anteriormente por Cristian Ritondo , titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados , quien también reconoció que ambas fuerzas permanecían lejos de concretar una alianza electoral.

Macri aseguró que el PRO y LLA “no han avanzado nada” ante un posible acuerdo. PRO

Aunque los contactos políticos continuaron, todavía no se establecieron acuerdos sobre una eventual participación conjunta en los comicios de 2027.

En este contexto, las declaraciones del expresidente marcaron una diferencia entre las conversaciones que mantienen representantes de ambos sectores y la posibilidad de avanzar hacia una coalición electoral.

Por el momento, las negociaciones no se tradujeron en compromisos públicos ni en la creación de un espacio formal destinado a definir las condiciones de una eventual alianza.

Las diferencias entre Macri y Milei por la relación con Brasil

A la falta de avances electorales se sumaron diferencias públicas entre el PRO y el Gobierno nacional respecto de determinados posicionamientos internacionales.

Uno de los episodios más recientes se produjo después de las elecciones presidenciales de Brasil, cuando el partido fundado por Mauricio Macri felicitó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección.

El comunicado difundido el lunes también expresó la voluntad del espacio de fortalecer los vínculos bilaterales entre Argentina y Brasil, en una postura que contrastó con el posicionamiento político de Javier Milei frente al presidente brasileño.

Esta diferencia se incorporó a un escenario en el que ambas fuerzas mantienen canales de diálogo, pero todavía no alcanzaron definiciones sobre su relación electoral de cara al próximo año.

De esta manera, las declaraciones de Mauricio Macri dejaron en claro que, pese a las reuniones entre representantes del PRO y La Libertad Avanza, no existen avances concretos hacia una alianza para las elecciones presidenciales de 2027.