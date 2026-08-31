Interna La Libertad Avanza-PRO: Mauricio Macri se fue de gira en plena desconfianza con Javier Milei

La Libertad Avanza le pisa la Ciudad a Jorge Macri mientras escenifica una mesa de diálogo. Hernán Lacunza se mostró como candidato presidencial el mismo dìa que Karina Milei montó un encuentro con el macrismo.

Mauricio Macri partió este sábado a la noche rumbo a Estados Unidos. El jefe del PRO abandonó el país en medio de un pico de desconfianza con Javier Milei luego de reactivar una mesa de diálogo con La Libertad Avanza que no logró ningún resultado concreto.

Desde que Karina Milei y Macri hablaron para escenificar una serie de reuniones en la Casa Rosada entre ambos bandos, el vínculo parece haber empeorado. Más allá de las relaciones carnales que el macrismo mantiene con los libertarios , especialmente en las votaciones de la Cámara de Diputados, no hubo avances en el entendimiento entre ambos espacios. Todo lo contrario.

La hermana del Presidente sacó a Diego Santilli a caminarle la Ciudad de Buenos Aires al PRO , casi en un acto de campaña de LLA. Fue el viernes pasado, apenas un dia después del encuentro con la comitiva macrista en la Casa Rosada. Una clarísima señal de la precariedad de la mesa diálogo que, paradójicamente, el jefe de gabinete se encarga de coordinar junto a los riojanos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem con la representación de los macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Una mesa que, se supone, se armó para fijar los términos de un acuerdo electoral para 2027.

Esa mesa mixta de LLA y PRO ya celebró dos encuentros. El resultados fueron dos fotos, no mucho más. Las reuniones se desarrollan sin agenda concreta y más que nada con el objetivo de no cortar puentes a la espera del cierre de listas. Karina Milei dio el primer paso al llamar a Mauricio Macri para intentar mostrar que el Presidente sigue contándolo como aliado. El expresidente, por su parte, apuesta a un acuerdo de mínima para preservar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Pero la hermana del Presidente no ofrece ningúna garantía.

Diego Santilli, Eduardo y Martín Menem, por La Libertad Avanza. Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO. Luego del encuentro del jueves en la Casa Rosada, la tensión entre ambos espacios volvió a escalar.

Pilar Ramírez, mano derecha de Karina en CABA, redobla sus críticas contra la gestión de Jorge Macri . “ A Jorge Macri a veces le falta reconocernos el copyright ”, lanzó Ramírez en una entrevista radial, al referirse a medidas que el gobierno porteño comenzó a implementar y que, según sostuvo, habían sido impulsadas previamente por los libertarios. “Queremos entender si el jefe de Gobierno también tiene esas prioridades o es solo focus groups y fotos” , planteó la dirigente en paralelo a la escenografía de armonía politica que Santilli, los Menem, Ritondo y De Andreis montan semanalmente en Casa Rosada.

Encuentro con La Libertad Avanza

El encuentro bilateral de LLA y PRO del último jueves en Casa Rosada dejó al descubierto la falta de affectio societatis. "De los distritos que gobierna el PRO no hablamos", confesó Ritondo. ¿Qué pensarán Jorge Macri y los gobernadores de su partido como Rogelio Frigerio o Ignacio Torres de esa ausencia en la mesa de negocaciones? El jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO habló incluso en primera personal del plural como si fuese parte de La Libertad Avanza: "Aprobamos en el Congreso un conjunto de leyes muy buenas para el país".

En ese contexto, y con el PRO desfigurado, Macri se fue del país. Además de Estados Unidos tiene previsto visitar Madrid para un compromiso familiar y luego irá a Italia. Las señales en relación al vinculo con La Libertad Avanza no pueden ser más ambiguas y contradictorias. El expresidente es escéptico frente al llamado de Karina Milei. "Siempre que nos llamaron no nos terminaron cumpliendo", confesó ante su mesa chica antes de salir de gira.

Hernán Lacunza juntó a Jorge Triaca, Paula Bertol, Martín Goerling Lara y a Humberto Schiavoni para una cena donde ratificó su candidatura presidencial por el PRO el mismo dia que los macristas Ritondo y De Andreis escenificaban una mesa de acuerdos con LLA en Casa Rosada.

Disidentes del PRO

De hecho, también la semana pasada, el mismo día de la reunión en Rosada entre Santilli, los Menem, Ritondo y De Andreis, hubo una cena de disidentes del PRO que impulsan la candidatura presidencial de Hernán Lacunza. Fue el jueves por la noche en el restaurante Marcelo en la avenida Callao al 1700. Allí, el exministro de Economía de Cambiemos sentó al jefe del bloque de senadores nacionales del PRO, el misionero Martín Goerling Lara, a su coprovinciano Humberto Schiavoni, al exministro de Trabajo y armado nacional del macrismo, Jorge Triaca, y a la exdiputada Paula Bertol.

En esa cena se reafirmó la voluntad de que Lacunza sea candidato presidencial del PRO para competir contra La Libertad Avanza. Esquema que el propio Lacunza se encargó de dejar en claro luego en una entrevista radial. “Yo creo que hay que ir separados, porque hay que ofrecerle a la sociedad alternativas”, afirmó sobre las conversaciones entre dirigentes de ambos espacios.

“Mi posición es clara, no depende de que alguien se saque una foto: hay que ir separados, dar una alternativa a la gente. El sistema electoral es profundo y sabio para que la gente depure. Hay primarias, primera vuelta, balotaje. Si la gente quiere elegir entre dos, está el balotaje. Si no, es la reacción de la casta, que nadie me compita. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, que salga tercero, eso va a estabilizar a la Argentina. En economía el gobierno dice que hay que competir. ¿Y en política, no? ¿No se pueden tener nuevas ideas, hay que acallar voces disonantes? Que defina el público. Ya tenemos un álbum de fotos”, agregó.